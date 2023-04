Salmantinos clasifican en badminton a Juegos Nacionales CONADE

Luego de ganar partidos decisivos, los raquetistas salmantinos, Gerardo Gael Sánchez Moreno y Fernando Contreras Uribe, formarán parte de la delegación estatal de Badminton que representará a Guanajuato dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2023 con sede Morelos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El campeonato clasificatorio a la máxima justa deportiva nacional de Badminton se desarrolló en canchas habilitadas al interior del Gimnasio Olímpico de la Ciudad Deportiva de Aguascalientes.

Los Juegos Nacionales CONADE 2023 de Badminton tendrán como sede Morelos.

La competencia contó con la participación de 200 badmintonistas de 23 estados del país, así como la representación de la UNAM que estuvieron compitiendo por un lugar dentro de los Juegos Nacionales CONADE en las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 19 de la modalidad singles, dobles y mixtos.

Deportes Salmantino conquista su segundo oro en Juegos Paranacionales CONADE 2023

En partido decisivo de la categoría Sub 19 singles, Fernando Contreras Uribe supera en tres sets a José Silvestre de San Luis Potosí con marcadores parciales de 19 – 21, 21 – 8, 21 – 18.

Para Fernando Contreras está será la segunda ocasión que represente a Guanajuato dentro de los Juegos Nacionales CONADE, nueva oportunidad que piensa aprovechar.

Y es que Fernando Contreras desde que comenzó a practicar este deporte ha tenido la mente puesta en ganar una medalla para Salamanca y Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional.

Por su parte, Gerardo Gael Sánchez Moreno, en la categoría Sub 17 singles, se jugó el boleto a la máxima justa deportiva nacional ante Guillermo Cruz de Chihuahua, adversario al cual superó en dos sets con marcadores parciales de 21 – 17 y 21 – 10.

Gerardo Gael Sánchez por tercera ocasión ha conseguido el objetivo de clasificar a Juegos Nacionales, se encuentra contento de esta nueva oportunidad de representar al estado.