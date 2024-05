Recomendaciones del Colegio de Veterinarios de Salamanca sobre bebederos para perros y aves

El presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Salamanca, Jesús Ramírez comentó que al colocar bebederos para perros en situación de calle, se deben de llevar a cabo de una manera correcta, además es recomendable también el colocar bebederos para aves.

“En este tiempo y por recomendación de varias personas necesitamos tener bebederos pero para las aves en la ciudad, no para los perros, es muy difícil y contradictorio y debatible, el hecho de poner una bebida en las calles para los perros callejeros, esto no es más que una diseminación de enfermedades, lamentablemente el querer ayudarlos puede perjudicarlos de una manera, ahí tendríamos que tomara tendríamos que lavar y desinfectar y es imposible tener ese tipo de manejos” Jesús Ramírez, presidente del colegio de médico veterinarios de Salamanca.

El presidente del colegio de médicos veterinarios, manifestó que a pesar de las altas temperaturas el colocar estos bebederos o comederos para mantener hidratados a los perros en situación de calle, no deben de quedarse todo el tiempo en la calle, ya que esto podría ser un foco de infección y enfermedades.

“Lo importante es que si tengamos este tipo de bebederos altos para aves, las aves sí necesitan o pueden tener una hidratación, pero para los perritos lamentablemente los vamos a perjudicar si ponemos algunos de estos bebederos o comederos en las calles; al momento de verlos se los ofrecemos y los quitamos, no es dejarlo ahí y esto lo platico porque varios clientes y propietarios han dicho que si pueden realizarlo y al comentarles la parte negativa es problemático”, manifestó.

Jesús Ramírez, indicó que al dejar estos bebederos pueden generar enfermedades, “principalmente las virales, el moquillo es como el problema más grave, también el virus del distemper canino es un virus exageradamente mortal y complicado de solucionar y mucho más si tomamos en cuenta que son perros callejeros y seguramente no tendrán la atención veterinaria y su problema será más grave; también existen problemas respiratorios como influenza o algunas gordetelas que son enfermedades de tipo virales y bacterianas que pueden compartir por los bebederos y comederos en el caso de cachorros parvovirus y son perros que muy difícil reciban atención y mi sugerencia es que no lo hagan si no lo van a hacer bien”.

Por último, señaló que la manera correcta de poder realizar estos bebederos es el de colocar cuando está el perro en situación de calle y se retira.