Salmantinos buscan cerrar año con preseas en Torneo Nacional Pavo 2022

Con el objetivo de cerrar el año deportivo con nuevas preseas en su palmarés deportivo, seis atletas salmantinos de la comunidad de Valtierrilla viajaron con destino a la Ciudad de San Luis Potosí, sede del campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas Copa del Pavo 2022.

Atletas salmantinos buscan seguir poniendo en alto el nombre de Salamanca y Guanajuato en eventos nacionales de Levantamiento de Pesas.

La edición 54 del Torneo Nacional Copa del Pavo 2022 se realiza del 24 al 27 de noviembre en el centro de convenciones Hotel María Dolores de San Luis Potosí.

Entre los integrantes de la delegación guanajuatense se encuentran seis halteristas de la comunidad de Valtierrilla como el doblemente mundialista Sub – 17, Pablo Medina Contreras en la división 96 kg, así como Tania Dalila Hernández Sub 17 división 81 kg, Ana Paloma Nava castillo Sub 17 división 45 kg, Saúl Hernández Sub 15 división +89 kg, Romina Nava Castillo Sub 13 división 36 kg y Ximena Zavala Zuñiga Sub 13 división 71 kg.

De acuerdo a lo externado por el entrenador Manuel Zavala, las halteristas Romina y Ximena estarán compitiendo por primera vez en Torneo Nacional de Pavo, “las dos vienen de ser subcampeonas del Nacional Infantil”.

Enfatizó, “esta es última competencia del año, es importante porque da paso a poder pertenecer a la lista larga de selección nacional para los campeonatos internacionales del próximo 2023. Pablo Tania y Paloma con posibilidad en la sub 20; mientras que Saúl en la sub 17, Romina y Ximena buscan seguir sumando experiencia (sic)”.

Dentro de este evento, la carta fuerte por Salamanca es Pablo Medina Contreras, Bicampeón dentro del Torneo Nacional del Pavo; Tetracampeón estatal; Bicampeón en Juegos Nacionales CONADE, medallista de plata y doblete de bronce en Campeonato Panamericano 2021 con sede Monterrey, Nuevo León; octavo lugar en Campeonato Mundial IWF Juvenil Sub 17 con sede Jeddah, Arabia Saudita 2021; medalla de plata y bronce en Campeonato Mundial IWF Juvenil Sub 17 con sede León, Guanajuato 2022.

Por su parte Ana Paloma Nava Castillo, viene de estrenarse con tres medallas de oro en Juegos Nacionales CONADE, mientras que Tania Dalila Hernández Delgado obtuvo la presea de bronce.

De igual manera Saúl Hernández Mendoza viene de ganar tres medallas de oro en Juegos Nacionales CONADE.

Por lo anterior hay buenas expectativas en los atletas salmantinos que además de buscar cerrar el año a tambor batiente, esperan ser considerados dentro de los procesos de selección nacional en respectivas categorías.