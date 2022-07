Halteristas salmantinos hacen historia en Juegos CONADE 2022

A una medalla de oro se quedan los atletas salmantinos de la comunidad de Valtierrilla de igualar su récord histórico de preseas áureas ganadas dentro de un mismo evento de Olimpiada Nacional, ahora conocido como Juegos CONADE.

Dentro de los Juegos CONADE 2022, la comunidad más grande de Salamanca colaboró en el medallero para Guanajuato con nueve medallas de oro y cuatro preseas de bronce, de las cuales seis distinciones doradas fueron en rama varonil y tres en femenil.

En rama femenil consiguieron tres medallas de oro y una de bronce, así como cuartos lugares.

Al respecto, Juan Manuel Zavala, entrenador de Levantamiento de Pesas en la comunidad de Valtierrilla comenta que “el resultado ha sido muy bueno por parte de Salamanca en estos juegos CONADE 2022. Los chavos tuvieron una muy buena y ardua preparación, estuvieron muy enfocados en lo que iban a hacer y se lograron los objetivos que se tenían planeados y un poco más, fueron nueve medallas de oro, es el mejor resultado obtenido desde el 2008 donde se obtuvieron diez preseas doradas para Guanajuato, esperemos que las cosas sigan igual para poder seguir adelante y trabajando”.

A ello agregó que “las cosas se dieron de buena manera, tres medalla de oro en femenil y seis en varonil, había tiempo que no se obtenían estos resultados que ahora nos tienen contentos y orgullosos de los muchachos”.

Entre atletas salmantinos provenientes de la comunidad de Valtierrilla que formaron parte de la delegación guanajuatense que compitió en Juegos CONADE 2022 de Hermosillo, Sonora, se encontró Pablo Medina Contreras Sub 17 división 96 kg con tres medallas de oro; Saúl Hernández Mendoza Sub 15 división +89 kg con tres medallas de oro; Misael Antonio León Puente Sub 20 división 102 kg con tres medallas de bronce; Arturo Sierra González Sub 20 división 96 kg quinto lugar y Ángel Silva León Sub 15 división 81 kg quinto lugar. Así también Ana Paloma Nava Castillo división 45 kg con tres medallas de oro y Tania Dalila Hernández Delgado Sub 17 división +81 kg con una medalla de bronce.

En rama varonil se colgaron seis medallas de oro y tres de bronce, así como quintos lugares.

Ahora todos ellos tendrán un descanso que les permitirá recuperarse de cualquier molestia que puedan tener, será en dos semanas cuando vuelvan a las actividades de cara al nuevo ciclo de nacionales rumbo al 2023.

Dentro del medallero de Levantamiento de Pesas, el estado de Guanajuato terminó en segundo lugar con 32 medallas de oro, 11 medallas de plata y 20 de bronce, total 63.

El primer lugar del medallero de la disciplina deportiva se lleva Nuevo León con 39 medallas de oro, 34 de plata y 16 de bronce, total 89. En tercer lugar se queda Jalisco con 26 medallas de oro, 19 de plata y 16 de bronce, total 61.