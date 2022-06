Salmantino rescatado del pandillerismo, ahora es medallista mundial

Problemas familiares y no saber cómo expresar sus sentimientos orillaron en su adolescencia al nuevo medallista de plata y bronce del campeonato mundial juvenil Sub – 17 de Levantamiento de Pesas 2022, Pablo Medina Contreras, a refugiarse en una pandilla, gracias a sus seres queridos fue rescatado de las calles de la comunidad de Valtierrilla, además de encontrar en el deporte el medio idóneo para forjar propósitos y metas en la vida, ahora con el objetivo de representar a México en Juegos Olímpicos de la Juventud de Gangwon 2024.

Pablo Medina buscara ganarse un lugar en Juegos Olímpicos de la Juventud 2024.

La comunidad de Valtierrilla del municipio de Salamanca tiempo atrás se vio azotada por un fuerte problema de pandillerismo; niños y adolescentes cayeron en la garras de estos grupos que reflejan un grave deterioro estructural, afectando a la integridad familiar y por supuesto al individuo mismo.

Al respecto Pablo Medina comenta, “si estuviera todavía metido ahí, ya no estuviera vivo y logrando estas metas, fue una etapa muy difícil en mi vida; estoy muy agradecido con mi familia, ellos me sacaron de las calles, me apoyaron para comenzar una nueva etapa, con ello vinieron nuevas metas y objetivos para todos, y ahora aquí estamos, contentos y emocionados por este logro”.

Así también aprovechó para conminar a los niños, adolescentes y jóvenes de su comunidad a hacer casos a sus papás, “cada vez que puedo los invito y trato de jalar a la práctica del deporte, a todos ellos les quiero decir que el pandillerismo y vandalismo no deja nada bueno, es algo muy feo que a todos nos pone en riesgo, yo ahí me refugié erróneamente porque no sabía cómo expresar mis sentimientos, mi familia se dio cuenta a tiempo y me ayudó a salir de ahí, a todos ellos les quiero decir que las puertas del Gimnasio están abiertas para que practiquen cualquier deporte y luchen por sobresalir (sic)”.

La oportunidad de practicar el deporte, en concreto el Levantamiento de Pesas llegó por invitación del Prof. Juan Manuel Zavala Cornejo, “él fue a mi secundaria, nos habló sobre este deporte y nos realizó pruebas, fue entonces que tomé la oportunidad y desde ahí no la he soltado”.

Deportes De Valtierrilla para el mundo, salmantino compite en Levantamiento de Pesas [Fotos]

A lo largo de estos años, Pablo Medina Contreras, ha sido bicampeón dentro del Torneo Nacional del Pavo de Levantamiento de Pesas, Tetracampeón estatal, multimedallista en Juegos Nacionales CONADE, medallista de plata y doblete de bronce en Campeonato Panamericano 2021 con sede Monterrey, Nuevo León; octavo lugar en Campeonato Mundial IWF Juvenil Sub 17 con sede Jeddah, Arabia Saudita 2021; y medalla de plata y bronce en Campeonato Mundial IWF Juvenil Sub 17 con sede León, Guanajuato 2022.

Pablo Medina Contreras se ha convertido en el primer halterista salmantino en ganar para México dos medallas dentro de un Campeonato Mundial IWF, anteriormente en dos ocasiones también representó a México su paisano Javier Sánchez: Mundial Juvenil de Lima Perú 2011 (sexto lugar) y Mundial Juvenil de Tashkent Uzbekistan 2013 (noveno lugar).

Al respecto su entrenador Juan Manuel Zavala Cornejo comenta, “después de ocho años, la comunidad de Valtierrilla y Salamanca ha vuelto a estar presente dentro de un mundial juvenil de Levantamiento de Pesas con Pablo Medina, técnicamente desde que lo conocimos sabíamos que era un talento que podía trabajarse y llegar a grandes niveles, esperemos esto sea solo el inicio de una gran carrera a nivel internacional”.

A ello agregó, “dentro de este mundial, Pablo mejoró sus marcas en cada modalidad (arranque, envión y total); ha tenido el carácter y personalidad para no decaer después de la falla que presentó en el arranque, le dio vuelta a la página y se concentró de lleno en el envión que es su ejercicio más fuerte… esa fue la clave del éxito”.

Así también comentó, “me encuentro muy orgulloso de él…. han sido meses de mucho trabajo y este resultado es algo muy importante para nosotros y para todo el equipo que estamos trabajando con él, gracias al Prof. Jesús, que siempre ha creído en nosotros (sic)”.

Ahora Pablo Medina tiene en puerta representar a Guanajuato en Juegos Nacionales CONADE 2022, además de comenzar a trabajar bajo el objetivo de representar a México en Juegos Olímpicos de la Juventud, “vamos a entrenar más duro para ganarnos un lugar en Juegos Olímpicos de la Juventud de 2024, tendremos una mentalidad y carácter fuerte para estar ahí”