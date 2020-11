Salmantino por el triplete con Monterrey

Salamanca; Gto.- De cara a su quinta final con el Club Monterrey, el jugador guanajuatense de origen salmantino, Edson Antonio Gutiérrez Moreno ha levantado la mano para mantenerse como titular luego de ser considerado jugador del partido en la jornada 16 ante Cruz Azul.

Al respecto el jugador salmantino comenta, “contento por el triunfo, creo el equipo se plantó bien, hizo un excelente partido, sabíamos lo que nos estábamos jugando, el objetivo era estar entre los primeros cuatro, sabíamos que era un partido crucial, lo encaramos de tal manera que pudimos salir con el triunfo”.

Con respecto a su segundo partido como titular dentro del Torneo Guardianes 2020 destaca, “contento por seguir manteniendo en el once titular, aprovechando cada oportunidad que se me presenta, al máximo para dejar todo de mí, a final de cuentas uno hace lo que está en sus manos, después ya es cuestión del entrenador, y ahí estamos, aprovechando cada minuto que se me está dando”.

En cuanto al partido de vuelta de la final de Copa MX de la edición 2019 – 2020 comenta, “una final más a la vuelta de la esquina, ya concentrados desde que termino el partido de liga, estamos enfocados ahora en la final contra Tijuana, vamos a cerrar en casa con una pequeña ventaja que para nosotros es como si el marcador estuviera cero a cero, con la mentalidad de salir a ganar la final, tenemos en mente aprovechar la oportunidad de concretar el triplete”.

Para terminar subrayó, “el sueño de todos es ganar cada título que esté en juego, vamos por el triplete que tanto queremos, esperemos en dios se logre este miércoles e igual contento de estar de titular, aprovechando y alzando la mano, esperemos seguir así”.

Desde su arribo al Club Monterrey, Edson Gutiérrez, ha disputado un mundial de Clubes, campeón en Liga de Campeones de CONCACAF, campeón de Liga MX Apertura 2019, subcampeón de la Súper Copa 2018 y subcampeón de Copa MX Apertura 2018.