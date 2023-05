Salmantino gana pase en atletismo a Juegos CONADE 2023

Con una marca de 1.70 metros en salto de altura, el jovencito salmantino, Alessandro Rea, categoría Sub 16, se suma a la delegación estatal que representará a Guanajuato dentro de los Juegos CONADE 2023.

Alessandro Rea como parte de la nueva generación de atletas salmantinos del equipo Tigre Toño se encuentra viviendo su primer proceso de Juegos CONADE, anteriormente conocidos como Olimpiada Nacional.

Hace unos días acudió en calidad de invitado a ceremonia de abanderamiento, ahora refrenda su lugar dentro de la delegación guanajuatense

El jovencito salmantino acudió este fin de semana al macrorregional de atletismo celebrado en la ciudad de México donde además de conseguir la marca para competir dentro de los Juegos CONADE obtuvo el primer lugar en salto de altura.

Una competencia en la cual Alessandro Rea dio muestra del trabajo y preparación que se encuentra teniendo bajo la batuta del entrenador de atletismo, Juan Antonio Hernández Morales, “El Tigre” Toño.

Dentro de la etapa macrorregional obtiene el primer lugar con un salto de 1.70 m, dejando en segundo lugar a Ian, González de Nayarit con 1.64m y en tercer lugar al también nayarita, Alejandro Sepúlveda con 1.64m.

La quinta posición fue para el colimense Luis Fernando Castro con un salto de 1.55 y en sexto lugar Elias Guzmán de Querétaro con un salto de 1.35.

De esta manera, Alessandro Rea, implanta una nueva marca personal que había dejado en 1.60 dentro de la etapa estatal.

Ahora, Alessandro Rea, en calidad de campeón macrorregional representará a Guanajuato dentro de los Juegos CONADE 2023 de atletismo a celebrarse del 15 al 25 de Julio en Tabasco.

En su naciente trayectoria deportiva a nivel de competencia, Alessandro Rea, hace unos meses sobresalió dentro del VII All Comers Atletissímo Pista y Campo 2023, con sede Comité Olímpico Mexicano (COM), donde obtuvo el primer lugar 200 metros planos Sub 16.