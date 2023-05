Alberto Márquez consigue marca para correr maratón de Boston 2023

Con una marca de 2.47 en el reloj y 2.44 en el tiempo, el atleta Jesús Alberto Márquez Montes de 24 años de edad consiguió el pase para correr el próximo año el maratón de Boston, aunque por lo pronto se prepara como parte de grupo multidisciplinario deportivo Novaria para competir el primero de Octubre en el Maratón de Querétaro.

Alberto Márquez desde hace poco más de un año a manera de compromiso consigo mismo comenzó a entrenar de manera más concienzuda, bajo un régimen de entrenamiento profesionalizado, el objetivo conocer sus alcances reales dentro del atletismo, esto luego de practicar y competir por muchos años dentro de diversas pruebas de atletismo.

Al respecto comenta, “practico el atletismo desde los 15 años, comencé manejando distancias de velocidad e incluso llegué a representar a Guanajuato en eventos de pista en pruebas como los 400 metros, obteniendo en aquel entonces el segundo lugar, en ese momento con una marca de 52 segundos, después de un tiempo pasé a las distancias de medio fondo que eran los diez kilómetros, actualmente me encuentro practicando el fondo que son los 21 kilómetros y 42 kilómetros”.

Sin embargo, de un tiempo para acá comenzó a mejorar, “empecé a romper mis propias marcas y a ganar a personas que no les ganada, empecé a entender lo que era entrar aún podio, lo que significaba ganar, la diferencia de estar en un lugar diez a un lugar uno dos o tres, se siente muy diferente, me he dado cuenta que tengo la capacidad de poder crecer, anteriormente estaba solo y sin equipo de trabajo, a partir de que comienzo a formar parte del equipo multidisciplinario deportivo de Novaria me doy la oportunidad de descubrir mis capacidades reales para poder lograr mis objetivos y ver que tanto podía lograr en cuestión del atletismo, poder sentir la sensación de llegar aún lugar y poder ganar, esto se ha ido dando y ahora quiero estar representando a Guanajuato, es lo que quiero hacer, estoy trabajando para lograrlo bajo este nuevo proyecto donde además estoy como entrenador de atletismo, tengo a mis pupilos que entreno, se sienten contentos porque voy a la par con ellos, tienen un entrenador que también hace lo que ellos quieren, que compite y da la cara por ellos, por Guanajuato con los mejores, eso ha sido primordial, aún no estoy al cien, faltan muchas cosa en que debo trabajar. pero el tiempo nos la va estar dando más que nada por lo del esfuerzo de uno mismo”.

A ello agregó, “en este último año todas las carreras que he corrido, en todas he entrado a premiación no he fallado en ninguna, la más importante ha sido la batalla de Celaya donde obtuve el segundo lugar general con una marca de 2.47 en el reloj y 2.44 en el tiempo, ahí conseguí el pase para correr en Boston el siguiente año, no cualquiera corre ese Maratón, se necesita correr debajo de tres horas para poder estar ahí, es una carrera muy selectiva, no pueden acudir todos, solamente la gente que de la marca; espero un día poder correr los seis mejores maratones del mundo, Tokio Chicago, Nueva York, vamos a empezar por Boston, queremos dar una buena marca, pero antes que eso el maratón de Querétaro a realizarse el primero de octubre con una mejor preparación, ya estamos atendiendo aspectos que me faltaron como fue trabajo de gimnasio, menor porcentaje de grasa, más eficiente en cuestión de carrera y mejorar los cambios de ritmo, saber atacar y manifestar la estrategia”.

De manera paralela a sus entrenamientos cuenta con un equipo de Atletismo llamado Club de los Imposibles, “me he vuelto el entrenador que me hubiera gustado tener, que está atento, que te lleve de la mano y tenga esa comunicación pupilo - entrenador y sobre todo con la convicción de volver lo imposible posible”.

La gente de su equipo, son personas que trabajan, estudian y tienen cosas que hacer, a pesar de eso ha estado entrando a podio, “de los 20 que entreno, 15 han obtenido podio en distancias largas y cortas, el resto va empezando”.

Así también se encuentra estudia en línea cursos impartidos en sitios oficiales de la Federación Mexicana de Atletismo, cuenta con un diplomado en alto rendimiento de atletas jóvenes y niños, además de tener los conocimientos esenciales para poderlos entrenar, hacer pruebas físicas y enseñar cosas buenas”.

Su grupo de atletismo se encuentra conformado por atletas de varios municipios e incluso estados, “los entreno en línea a través de una aplicación y todos los viernes tenemos entrenamiento presencia a partir de las 18: 30 horas en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Sur de Salamanca, punto medio de encuentro para todos ellos”.