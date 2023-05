Salmantino enfrentará en Jiu Jitsu a peleador en activo de la UFC

Luego de dos años de pausa voluntaria como peleador profesional, el gladiador guanajuatense de origen salmantino, Lino Esteban Negrete Camacho “El Ojos”, como preámbulo a su presentación dentro de Budo Sento Championship, tendrá este fin de semana una pelea de Jiu Jitsu ante ecuatoriano en activo de la UFC.

A decir de Esteban “El Ojos” Negrete este fin de semana quedará en marcado por su regreso a la competencia dentro del evento Bajío Open a desarrollarse el sábado seis de mayo en el Auditorio Municipal Gilberto Palomino Méndez de Purísima de Bustos, Guanajuato.

Al respecto comenta, “en puerta tengo esta pelea de Jiu Jitsu, estoy muy agradecido por tener la oportunidad de regresar a la competencia después de dos años de inactividad y contra un excelente peleador activo de la UFC (sic)”.

Y es que Michael Morales, es un talento ecuatoriano y actual peleador de las 170 libs de UFC, ganador del Dana White s Contender Series y seleccionado de lucha de Ecuador.

En los dos últimos años, Esteban “El Ojos” Negrete, estuvo enfocado a los integrantes de su academia de MMA “La Jauría”, participando con sus pupilos en diversos eventos amateurs, mientras que nivel profesional entrenando y acompañando a Allan “Pichungas” Ruiz, ahora campeón peso pluma en Budo Sento Championship.

Enfatizó, “mentalmente me encuentro mejor, a lo largo de este tiempo me estuvieron buscando diferentes ligas de MMA, sin embargo, problemas personales me impedían aceptar los compromisos, ahora he tomado está oportunidad que me ayudará como preparación par a Budo Sento Championship”.

Para terminar subrayó, “iniciamos bien el año con el campeonato del “Pichu”, esto animó y motivo a muchos chavitos amateur con ganas de aprender y crecer, tenemos varios talentos que han estado trabajando muy bien e incluso con latente posibilidad de pelear a nivel profesional.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Esteban “El Ojos” Negrete, ha obtenido dos campeonatos internacionales y seis campeonatos nacionales en Jiu – Jitsu, así como 50 medallas ganadas en diversos torneos, un cinturón campeón MMA y una Copa campeón del Año MMA.