Pugilista salmantino va por su cuarta victoria como profesional

De cara a su cuarta pelea como boxeador profesional, el pugilista guanajuatense de origen salmantino, Brayan Essaú Montenegro Velázquez, se encuentra mentalmente enfocado y físicamente fuerte para reaparecer este fin de semana sobre los encordonados.

Brayan Montenegro se encuentra de vuelta, hace poco más de un año registró su tercera pelea profesional en San Miguel de Allende, posteriormente a ello una serie de problemas personales le impidieron sentirse física y mentalmente preparado para encarar un nuevo reto.

Al respecto señala, “tuve algunos problemas de disciplina, andaba mal física y mentalmente, ahora ya más centrado, tranquilo y sereno tomé la decisión de regresar, me siento al 100%, fuerte en ambos aspectos (sic)”.

Con respecto a la preparación que se encuentra teniendo de cara a esta pelea comentó, “siempre he tenido condición gracias a que no dejé de entrenar, entonces nos enfocamos más a retomar el ritmo, con más velocidad y pegada, ya no es lo mismo que el amateur”.

La cuarta pelea profesional de Brayan Montenegro se encuentra pactada a cuatro rounds en la división peso ligero, se va a celebrar en la Barca Jalisco este próximo seis de mayo contra el anfitrión Diego Morales con record de tres ganadas y una perdida.

Brayan Montenegro entrena bajo la batuta de Manuel Brizuela Palomares y Felix Arguello, además de contar con el apoyo de fisioterapia y nutrición.

Para lo que está siendo su última semana de preparación, el pupilo del equipo Boxing Brizuelas está cerrando su entrenamiento con parte del equipo multidisciplinario de Novaria, ahí está teniendo principalmente sesiones de oxigenación que le permitirán llegar fortalecido a la pelea.