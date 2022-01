Salmantino de la comunidad de Cerro Gordo líder de goleo en LFFB

Con la experiencia que le dio jugar cuatro temporadas en tercera división profesional, el futbolista salmantino, Jaime Castro Sierra “Jimmy”, marcha como líder de goleo con el selectivo salmantino Sub – 20 dentro de la Liga Fuerza Básicas del Bajío (LFFB).

En ocho jornadas celebradas hasta el momento, el jugador salmantino proveniente de la comunidad de Cerro Gordo, ha registrado 14 anotaciones, en la jornada inmediata anterior marcó un doblete en empate a tres anotaciones ante Filial León Valle.

Al respecto comenta, “se rescató el empate, cometimos errores que casi nos cuestan la derrota, íbamos ganando dos a cero en el primer tiempo, el partido se debió haber manejado, sin embargo las cosas resultaron diferentes, gracia a Dios recuperamos ese empate y con ello obtuvimos un punto muy bueno para seguir sumando”.

Con respecto a las aspiraciones personales y del selectivo dirigido por Armando Santiago “el calao” comenta, “más que nada quedar campeones, seguir representando a Salamanca y demostrar que Salamanca tiene buen nivel, que los visores de los equipos vuelvan su vista y que los más jóvenes sobre todos tengan proyección para que sigan persiguiendo su sueño”.

Futbol Avanza a semifinal CA América FCS y Renovación

Luego de cuatro temporadas jugando en tercera división profesional, Jimmy Castro se encuentra de vuelta en el futbol amateur, “ahora sí que ir por lo seguro y seguir estudiando, sin embargo, seguimos de alguna manera aquí, dentro del futbol, que es lo que tanto amamos, lo seguimos disfrutando y sacando sonrisas”.

Con respecto a su último equipo que tuvo a nivel profesional comenta, “estuve la temporada pasada con Estudiantes de Querétaro, tuve buena actividad aunque no con el nivel que me hubiera gustado tener, sin embargo, dejamos buena huella por allá, dejamos de que hablar y más que nada disfrute esta temporada (zic)”.

La temporada 2020 – 2021 que tuvo con Estudiantes Querétaro fue un tanto especial e incluso en jornada 25 marcó un golazo desde media cancha con dedicatoria hasta el cielo para su hermano que falleció y que dio vida a más personas con donación multiórganica.

Así también, en el cierre de la primera vuelta el jugador salmantino marco un golazo de manera espectacular al ganar la espalda a los defensas y de aire agarrar un pase filtrado por elevación que pica al lado contrario sobre la salida del portero.

Previo a formar parte del equipo Queretano, estuvo tres temporadas con el equipo Salamanca FC de Tercera División, “tenía trece años cuando me fui a probar, no era mi año, sin embargo, uno no perdía las esperanzas de poder llamar la atención, gracias a Dios recibí la oportunidad en la última temporada que estuvo Melgar como entrenador, después ya estuve con el “Taki” Jiménez y Teo Orozco.

Una de las anotaciones más vistosas y especiales que marcó con el equipo Salamanca FC fue de local ante Cocodrilos FC, “fue de tiro libre, se rescató con ello un punto ante un equipo que en ese momento andaba muy bien, fue de tiro libre, ellos en los últimos minutos metieron el gol, pero nosotros tuvimos el último tiro libre que me tocó concluirlo con gol”.

A lo largo de su trayectoria deportiva en Tercera División marcó una decena de goles, seis de los cuales los hizo con el equipo de su ciudad.

Ahora, busca colaborar para que el selectivo de su municipio destaque dentro de la naciente liga de futbol donde él marcha como líder de goleo con 14 anotaciones, mientras que el equipo está ubicado en tercera posición de la tabla general

Antes de jugar futbol profesional, el jugador salmantino formó parte de este selectivo en torneos como Benito Juárez y Telmex, representando a Guanajuato a nivel nacional.