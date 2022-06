Salmantino con posibilidad de jugar futbol profesional en el extranjero

Con posibilidad de jugar futbol profesional el siguiente torneo en el extranjero e incluso en Liga de Expansión o Desarrollo se encuentra el jugador guanajuatense de origen salmantino, Isaac Abraham Vázquez Guerra “Chabelo”, subcampeón del Torneo Clausura 2022 con Cafetaleros de Chiapas en Liga Premier Serie “A” del futbol mexicano.

Al respecto comenta, “el Clausura 2022 ha sido un torneo bastante bueno, logramos varios objetivos, primero calificar y poder pelear un título, llegamos a la final, no se pudo ganar, pero así es el futbol y como todos dicen el futbol da revanchas, esperemos el siguiente torneo sea el bueno”.

A ello agregó, “·hay que darle vuelta a la hoja y prepararnos para el siguiente torneo, por lo pronto estamos en descanso y contemplados por el equipo de Cafetaleros de Chiapas, esperando algunas opciones que están abiertas, esperamos se concreten y poder cambiar”.

Con respecto a las opciones señala, “tenemos opciones en expansión y en el extranjero, pero todo depende de que se concreten y esperemos en Dios que se den”.

Enfatizó, “por el momento se acabó el contrato, aunque ya me puse en comunicación con el Prof. Casanova, él me marcó para decirme que me tiene contemplado todavía, nada más están esperando ellos conocer si les dan certificación para buscar el pase a expansión o si se queda el equipo en segunda, y de ahí planificar el siguiente torneo”.

Deportes Hermanos Ornelas, de Salamanca, fueron campeones con Atlas

Sobre la posibilidad de ir a Expansión o Liga de Desarrollo comentó, “siempre se busca una categoría superior donde uno se pueda mostrar para ser visto más arriba, sino se llega buscar en segunda ser campeón y así se abra otra puerta”.

En cuando a posibilidad de ir al extranjero comenta, “ya viene la vista desde hace tiempo, solo que no se ha podido concretar por diversos motivos, esta vez se podría dar”.

Para terminar comentó aún no tener fecha establecida para regresar al Club Cafetaleros de Chiapas, escuadra que a través del entrenador le ha manifestado su interés de seguir contando con sus servicios.

Abraham Vázquez, a lo largo de su carrera como profesional ha sido campeón en Torneo Clausura 2016 de la Serie “B” de la extinta Liga Nuevos Talentos, actualmente denominada Serie “B” de la Liga Premier MX. Con este mismo equipo obtiene el ascenso a la Serie “A” de la Liga Premier.

Posteriormente, con el equipo América de la Liga Premier MX, Abraham “Chabelo” Vázquez obtiene el campeonato en final de filiales sin derecho al ascenso del Torneo Clausura 2017.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Así también, Abraham “Chabelo” Vázquez, en el 2019 tuvo la oportunidad de debutar y jugar el torneo de Copa MX y Liga MX de Ascenso, después conocida como Expansión o Desarrollo.

Ahora, en su primer torneo con Cafetaleros de Chiapas se queda con el subcampeonato del Torneo Clausura 2022