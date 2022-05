Salmantino con la ilusión de ser campeón en Chivas

En su primer torneo con el Club Deportivo Guadalajara, el jugador guanajuatense, oriundo de la ciudad de Salamanca, Roberto Carlos Alvarado Hernández “El Piojo”, mantiene más viva que nunca la ilusión de ser campeón con el rebaño sagrado.

El equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara se metió primero al repechaje con seguidilla de cuatro triunfos y después en partido para definir clasificado a la liguilla dejan en la orilla a los Pumas.

Al término del partido, el jugador salmantino se solidarizó con su compañero de equipo “Canelo” Angulo, que salió lesionado por fractura de peroné, portó su playera de juego con el número 19 y apellido.

En los tres últimos partidos que ha tenido contra Pumas ha registrado resultados favorables el jugador salmantino. Foto: Cortesía | Club Deportivo Guadalajara

En videoconferencia, el seleccionado nacional, Roberto “Piojo” Alvarado, recordó: “Desde, que llegué tengo la ilusión de ser campeón en Chivas, me propuse eso y todos los días trataré de ser mi mejor versión para quedarme mucho tiempo acá”.

A ello agregó que “Chivas siempre debe de ser candidato al título y pelear por todo; a diario se trabaja para colaborar en la obtención del ansiado título”.

Enfatizó que “estoy contento de estar en Chivas, no me gustaría hablar de si soy un buen refuerzo o no, prefiero estar concentrado en hacer las cosas bien y trascender con el equipo”.

Así también destacó: “Quiero que Chivas sea mi salto para ir a Europa, me gustaría marcar muchos goles y que la gente se quede con un buen recuerdo de mí el día que ya no esté aquí”.

Además subrayó: “Los juegos se ganan partiendo del orden, el profesor Cadena nos ha dado buenas herramientas para jugar más cómodos”.

En videoconferencia señaló que Chivas siempre debe ser candidato al título.

Enfatizó: “Estamos contentos por el funcionamiento del equipo desde que llegó Cadena, pero la continuidad del profesor depende la directiva”.

Para terminar señaló que “en este tipo de partidos se deja el alma en la cancha, estamos motivados y enfocados”.

La racha de Club Deportivo Guadalajara en el presente torneo inició ante el ex equipo del jugador salmantino, el conjunto Cruz Azul a quien superan de visita uno a cero; posteriormente de local doblegan dos uno al Tijuana y en su siguiente partidos se imponen de locales tres goles a uno a los Pumas y cierran el torneo regular con triunfo de visita de un gol a cero sobre el Necaxa.

Ya en repechaje marginan de la liguilla con marcador de cuatro goles a uno al conjunto Pumas y con lo cual el jugador salmantino en el rubro individual en sus tres últimos partidos ante los del pedregal ha registrado resultados favorables con tres triunfos y cuatro goles, tres de ellos cuando aún formaba parte del Club Cruz Azul.

Ahora, el equipo Chivas, en los cuartos de final, juegan el Clásico Tapatío ante el campeón defensor, los rojinegros del Atlas.

Enfundado en la playera Rojiblanca, Roberto “Piojo” Alvarado, ha marcado tres goles, uno de ellos ante su siguiente rival a quien en jornada once ya marcó gol.