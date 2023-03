Salmantino campeón estatal en Salto de Altura Sub 16

El jovencito salmantino Alessandro Rea categoría Sub 16 consigue el campeonato de atletismo en prueba salto de altura al mantenerse en primer lugar dentro de la segunda etapa del estatal, además de obtener el boleto al macrorregional rumbo a Juegos CONADE 2023.

Alessandro Rea, forma parte de la nueva generación de atletas salmantinos del equipo Tigre Toño, en su primer proceso de Juegos Nacionales CONADE, se ha convertido en grata revelación del atletismo salmantino al ganarse un lugar dentro del selectivo estatal que representará a Guanajuato dentro del Macroregional a celebrarse en la ciudad de México del 15 al 22 de Mayo.

En lo que fue primera etapa del estatal realizada en la ciudad de León, el jovencito salmantino dio la marca para el macrorregional al superar el tope de 1.55, mismo que dejó en 1.60, aunque en la segunda etapa bajo sus números a 1.50, registro que le alcanzó para mantener el primer lugar que le acreditó campeón estatal en salto de altura.

Por el municipio de Salamanca, Alessandro Rea, será el único deportista de la localidad en la disciplina de atletismo que compita dentro del macrorregional en busca del boleto a la máxima justa deportiva nacional.

Alessandro Rea, recientemente también compitió dentro del VII All Comers Atletissímo Pista y Campo 2023, con sede Comité Olímpico Mexicano (COM), donde obtuvo el primer lugar 200 metros planos Sub 16.