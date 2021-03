Salmantina regresa al Club Pachuca tras concentración en el CAR

Luego de encontrarse concentrada por cuarta ocasión en Selección Nacional de México Femenil Sub – 17, la guanajuatense de origen salmantino, Alice Fernanda Soto Gallegos regresó a la Bella Airosa en donde inmediatamente se puso bajo las órdenes de la entrenadora Maria Antonia Is Piñeira, campeona del mundo Sub – 17 con España en 2018.

El equipo de las Tuzas este lunes a partir de las 19 horas, reciben en el Estadio Hidalgo al equipo América, escuadra sobre la cual Pachuca en el lugar siete de la tabla con 17 puntos tiene un punto de diferencia sobre su rival en turno, octavo de la tabla con 16 unidades.

A lo largo de ocho días, Alice Soto estuvo concentrada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) con Selección Nacional de México Femenil Sub – 17.

A lo largo de este tiempo, el equipo Sub – 17 realizó un total de 11 sesiones de entrenamiento y tuvo charlas de crecimiento personal.

A nivel de selección nacional de categorías inferiores, Alice Soto ha sido campeona en 2019 con Selección Nacional de México Sub – 15, donde además destacó por sus anotaciones.

Con 14 años de edad, Alice Soto ha acumulado 72 minutos de juego dentro del Torneo Guardianes 2021 (Clausura) de la Liga MX Femenil. Mientras que en el Torneo Apertura 2020 acumuló 46 minutos de juego y en Torneo Clausura 2020 debutó, mismo que fue dado por terminado sin ser decretado un campeo por el tema de la Pandemia. Ahí acumuló 30 minutos de juego.