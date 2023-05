Salmantina lista para pre mundial Sub 20 Femenil, marca golazo ante Chivas

Con un golazo de zurda al ángulo registrado con el equipo Pachuca ante Chivas en juego de ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX Femenil, doblemente mundialista salmantina (Sub 20 y Sub 17), Alice Fernanda Soto Gallegos, se reporta lista para representar a México dentro del pre mundial Sub 20 a celebrarse del 24 de Mayo al tres de Junio en República Dominicana.

La jovencita salmantina al minuto 25 del primer tiempo del juego de ida de los cuartos de final marco su primer gol dentro de una liguilla de la Liga MX Femenil, lo hizo de gran forma, con zurdazo al ángulo conectado desde la media luna del área grande del equipo chivas a pase de la española Jennifer Hermoso.

El equipo Pachuca Femenil recibió el partido de ida de los cuartos de final con la jugadora salmantina Alice Soto de titular, ella encabezó la reacción de las tuzas luego de ir perdiendo dos goles por cero a consecuencia de las anotaciones de Damaris Godínez (1’) y Gabriela Valenzuela (5’), sin embargo, al minuto 25 aparece la doblemente mundialista con espectacular gol firma la de “gajos” y antes de irse al descanso, el equipo de las tuzas empata al minuto 42 de penalti por conducto de la subcampeona de goleo, Jennifer Hermoso.

La jovencita salmantina disputó los primeros 45 minutos de juego, saliendo de cambio por Esbedy Salazar.

Deportes Salmantina convocada para ganarse un lugar en lista final del premundial Sub 20

El equipo Pachuca al minuto 90 remontó el marcador con nuevo gol de Jennifer Hermoso, mientras que al minuto 92 Carolina Jaramillo empata el partido a tres goles; la serie ahora se traslada a la perla tapatía.

Cabe mencionar que, por segunda ocasión, Alice Soto, le anota a las Chivas, ambos goles en este mismo torneo, además de llegar a cuatro dentro del presente certamen.

Desde su debut (Clausura 2020) con Pachuca en Liga MX Femenil, la jovencita salmantina ha registrado ocho goles con las tuzas, (siete en primera división y uno en Sub 18 Femenil).

Ahora, la jovencita salmantina, viajará con selección Nacional de México Sub 20 con destino a República Dominicana, sede del campeonato Femenil Sub 20 de CONCACAF que entregará tres plazas (selecciones finalistas y selección ganadora del partido por el tercer lugar) para la Copa Mundial de la FIFA.

La Selección Nacional de México Sub 20 Femenil disputará la fase de grupos del campeonato de la CONCACAF dentro del sector B junto al representativo de Costa Rica, Puerto Rico y el anfitrión República Dominicana.

Dentro de esta categoría, la selección nacional de Estados Unidos, ubicado en el grupo A es el vigente campeón de la CONCACAF (séptimo título obtenido), esto luego de superar a México dos goles por cero en la final del 2022.

A consecuencia de la representación que tiene en puerta a nivel de selección nacional, la jovencita salmantina se perderá el juego de vuelta de los cuartos de final contra Chivas, así como la semifinal en caso de avanzar a la antesala de la gran final.