Salmantina inicia aventura mundialista con Selección Nacional de México Sub 17

Luego de jugar con Selección Nacional de México Sub 20 Femenil el mundial Sub 20 en Costa Rica 2022, la jovencita guanajuatense oriunda de Salamanca, Alice Fernanda Soto Gallegos, viajó a Europa con Selección Nacional de México Sub 17 Femenil para continuar su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA India 2022 que se jugará del 11 al 30 de Octubre.

A lo largo de doce días estuvo concentrada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ahí hace dos días fue dada a conocer la lista final de las 21 jugadoras que representarán a México en Copa del Mundo Sub 17 Femenil.

Entre las 21 jugadoras elegidas se encuentra la jugadora salmantina del Club Pachuca, Alice Soto, hace dos meses con 16 años de edad debutaba en Copa del Mundo Sub 20 Femenil donde la Selección Nacional de México llegó hasta cuartos de final, ahora de regreso en su categoría disputará su segundo mundial.

Previo a su arribo a tierras mundialistas, la Selección Nacional de México Femenil Sub 17 dirigida por Ana Galindo realizará una gira de preparación por Girona, España.

En esta ciudad el equipo enfrentará a la Selecciones de Suecia y Brasil los días 29 de Septiembre y 2 de Octubre, respectivamente.

La escuadra que dirige Ana Galindo permanecerá en Girona hasta el seis de octubre, un día después arribará a territorio mundialista donde el tricolor femenil Sub 17 enfrentará en fase de grupos a China, España y Colombia.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En lo que fue presentación de la lista final de las jugadoras que realizaron el viaje rumbo a tierras mundialista, la estratega nacional aseguró que cada una de las jugadoras defenderá con pasión y orgullo a México en la Copa del Mundo, además de subrayar que esta selección defiende sus colores como ninguno, siendo esta una de sus fortalezas; el reto es llegar a la final.

A nivel de Selección Nacional de México Sub 17 Femenil, Alice Soto, ha sido campeona dentro del Torneo Gradisca D Izonzo 2022 celebrado en Italia, subcampeona de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF 2022 realizado en República Dominicana y subcampeona de la Womens Revelations Cup 2022 con sede León, Guanajuato, en esta última además se llevó doble distinción, como goleadora y mejor jugadora (MVP) del certamen.





Deportes Salmantino viaja a Sudamérica para boxear por Campeonato Latinoamericano

Partido de la Fase de Grupos





México vs China

Miércoles 12 de Octubre

16: 30 horas DY Patil Stadium

Navi Mumbai, India





España vs México

Sábado 15 de Octubre

20:00 horas Dy Patil Stadium

Navi Mumbai, India





Colombia vs México

Martes 18 de Octubre

16: 30 horas Pandit Jawaharlal Nehru Stadium

Goa, India