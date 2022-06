Salmantina encabeza triunfo de México sobre Italia con anotación y dos asistencias

En su segundo partido del Torneo Gradisca D Izonzo con sede Italia, la jovencita guanajuatense de origen salmantino, Alice Fernanda Soto Gallegos del Club Pachuca anota un gol y da dos asistencias en triunfo de la Selección Nacional de México Sub - 17 sobre el representativo nacional Azurri.

El Torneo Gradisca D Izonzo se desarrolla del 22 al 26 de Junio con la participación de la Selección Nacional de Italia, India, Chile y México, todos ellos se preparan para el mundial de la categoría a celebrarse este año en la India.

Empatan aun gol con Selección de Chile

En su primer partido del Torneo Gradisca D Izonzo, las dirigidas por Ana Laura Galindo empataron aún gol ante el representativo nacional de Chile.

Un enfrentamiento donde Alice Soto jugó todo el partido e incluso antes de terminar el partido con un disparo revienta el travesaño y en el contra remate su compañera la estrella en el poste.

A cuatro minutos del final, la jugadora salmantina, se barre y choca con una adversaría, siendo atendida fuera del terreno de juego sin que se alcanzara a concretar su cambio.

Con el marcador empatado aún gol ambas selecciones tiraron penaltis para definir al ganador del punto decisivo que consigue ganar el representativo nacional de Chile al son de cinco goles por cuatro.

Dentro de la tanda de penaltis, la portera del Club América, detiene tres disparos, sin embargo, la Selección Nacional de México Sub – 17 no pudo liquidar desde los once pasos.

Derrotan cuatro goles a uno a Italia

Para el segundo juego contra el anfitrión Italia, una vez más estuvo de titular la jovencita salmantina, en esta ocasión registra una anotación y da dos asistencias de gol en triunfo de cuatro goles por uno.

El gol de la jovencita salmantina se registra al recibir Alice Soto un pase por el centro del área grande donde finta a dos defensoras y sale avante para definir de zurda sobre la salida de la portera Azurri.

Así también, Alice Soto, colabora con dos asistencias de gol, primero mete centro que es rematado por su compañera y después cobra un tiro de esquina que estuvo a nada de ser gol olímpico, el esférico al intentar ser desviado por una adversaria lo termina empujando al fondo de su propia portería.

Rivales de México para mundial Sub 17

La Selección Nacional de México Sub 17 se encuentra compitiendo dentro de este certamen a manera de preparación para el mundial de la India con 26 futbolistas, de las cuales 20 participan en Liga MX Femenil, cinco de la liga Colegial de Estados Unidos y una de la Liga Inglesa.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Dentro del mundial Sub 17, la Selección Nacional de México tendrá como rivales en el grupo C a España, Colombia y China.

El grupo A se encuentra conformado por el anfitrión India, Estados Unidos, Marruecos y Brasil. El grupo B se encuentra integrado por Alemania, Nigeria, Chile y Nueva Zelanda. Y el grupo D se encuentra conformado por Japón, Tanzania, Canadá y Francia.