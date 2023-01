Salmantina convocada por Tigres Femenil de Basquetbol

Contenta y motivada se encuentra la basquetbolista salmantina Mia Delgado Rodríguez por estar iniciando el año 2023 con llamado para entrenar con el equipo Tigres Femenil de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que compite en la Primera División de la Asociación de Basquetbol Estudiantil (ABE).

Desde julio del año pasado es jugadora y estudiante becada de la UANL.

Previo a su viaje con destino a la ciudad de Nuevo León, la basquetbolista salmantina comento, “contenta porque espero se me dé la oportunidad de tener actividad en la selección mayor femenil de basquetbol de la UANL, esperaba llegar hasta el 23 de Enero, sin embargo, de la noche a la mañana me llamaron para que me presente a entrenar con el primer equipo que compite en Liga ABE y CONADEMS”.

Durante periodo vacacional invernal estuvo entrenando en la Unidad Deportiva Norte.

Por periodo vacacional invernal pasó navidad y año nuevo en su ciudad natal, regresando ahora de manera anticipada a su universidad para entrenar con el equipo estelar de basquetbol femenil, “durante vacaciones estuve entrenando con mi papá, ahora en unas horas más viajo con destino a la ciudad de Nuevo León, un poquitillo triste por dejar a mi familia otra vez, uno se acostumbra y acopla a la vida de aquí, sin embargo, esta convocatoria me tiene contenta y motivada, la disciplina y constancia en mis entrenamientos han sido la clave”.

Enfatizó, “allá entreno de lunes a sábado, por la mañana con clases en mi facultad, por la tarde hago mis tareas, en lo académico voy con buen promedio y en lo deportivo con este llamado al primer equipo (sic)”.

En su pasado reciente, Mía Delgado, formó parte del equipo Libertadoras de Querétaro de la Liga Nacional de Basquetbol Profesional (LNBP), quinteto con el cual estuvo un semestre, ocupando la plaza como jugadora menor.

A lo largo de dos meses realizó pretemporada y durante la temporada en diversas ocasiones fue convocada a partidos oficiales, sin ser debutada.

Sin embargo, el roce que tuvo con jugadoras profesionales mexicanas, extranjeras e incluso de selección nacional, dio mayor experiencia a Mía Delgado que a diario entrena con la finalidad de lograr sus objetivos.

Durante periodo vacacional en Salamanca estuvo participando en los entrenamientos del equipo de básquetbol Black Lions Kids Salamanca, ahora con este llamado a entrenamiento con representativo estelar de basquetbol femenil de la UANL se encuentra de regreso de manera anticipada con su universidad.