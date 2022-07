Salmantina con triplete de oro en Juegos CONADE de Levantamiento de Pesas

Inspirada en medallista mundialista salmantino de la comunidad de Valtierrilla, Ana Paloma Nava Castillo sube a lo más alto del podio al colgarse triplete de oro en la división 45 kilogramos Sub 17 de los Juegos Nacionales CONADE 2022 de Levantamiento de Pesas con sede Hermosillo, Sonora.

Desde hace cinco años Ana Paloma Nava practica la disciplina deportiva de Halterofilia.

Ana Paloma Nava tiene cinco años dentro de este deporte que nunca se imaginó practicar, “empecé cuando ingresé a la secundaria, el entrenador Mane fue a mí escuela a hacer pruebas, él me invitó, quise venir a conocer, me gustó y me quedé; nunca he sido de mucho deporte, pero esto fue lo que menos me imaginé que iba a practicar, no es un deporte de mucho movimiento, pero si tiene su dificultad" (sic).

A lo largo de cinco años, Ana Paloma Nava se ha clasificado en dos ocasiones a la máxima justa deportiva nacional, siendo esta la tercera vez que representa a Guanajuato a nivel nacional y primera ocasión que sube al podio, lo hace con triplete de oro.

Al respecto comenta, “sabía que podía mejorar, venía por medallas, me preparé de lunes a sábado de cuatro a siete con arduos entrenamientos para no fallar, ahora estoy muy contenta y satisfecha por este resultado" (sic).

Previo a la máxima justa deportiva nacional, Ana Paloma Nava compartía ser motivante tener como compañero de entrenamiento a Pablo Medina, primer medallista salmantino dentro de un mundial Sub – 17 de Levantamiento de Pesas.

De cara a Juegos Nacionales CONADE 2022 estuvo entrenando de lunes a sábado.

“Ver alguien que empezó contigo a entrenar y que ha llegado tan lejos es motivante para uno y todo el gimnasio, haber ganado medalla dentro de un mundial nos ha inspirado a seguir mejorando”, externó Ana Paloma Nava.

Dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2022, la atleta salmantina se cuelga tres medallas de oro con las siguientes marcas: 50 kg de Arranque, 64 kg de Envión y 114 kg Totales.

La delegación guanajuatense que se encuentra compitiendo en Hermosillo, Sonora, cuenta entre sus filas con atletas salmantinos de la comunidad de Valtierrilla como Angel León Silva, división 73 kg y Saúl Hernández Mendoza, división +89 kg, ambos categoría Sub - 15.

En la categoría Sub – 17, Ana Paloma Nava Castillo, división 45 Kg; Tania Dalila Hernández Delgado, división 81 kg; Alexis Aldair González Amézquita, división 89 kg y Pablo Medina Contreras, división 96 kg. Y en categoría Sub – 20, Arturo Sierra González, división 89 kg; y Misael Antonio León Puente, división 102 kg.