RESMAS quita invicto al líder Diablos

En duelo de punteros de la categoría Primera Fuerza de la Liga Petrolera de Béisbol el sublíder RESMAS termina con el invicto de Diablos a quien derrota con pizarra de 9 carreras a 6.

El estadio de Béisbol “Ing. Antonio M. Amor” albergó este enfrentamiento de punteros donde ambas novenas luego de protagonizar tres primeras entradas del todo cerradas donde mantuvieron intacta la caja registradora finalmente en la cuarta entrada empujan una carrera para su respectiva causa.

En apertura del cuarto rollo Diablos retoma ventaja con ramillete de tres carreras, sin embargo, la respuesta de RESMAS fue sorpresiva con rally de cuatro carreras con el cual remonta la pizarra.

En duelo de punteros de la categoría primera fuerza se impone el sublíder RESMAS. Foto: Miguel Manjarrez | El Sol de Salamanca

La novena RESMAS incremento la ventaja a su favor con dos carreras impulsadas en sexta y octava entrada, mientras que Diablos intentó responder con una carrera registrada en la octava y novena entrada sin alcanzar alargar el partido a extra inings.

En labor sobre la loma se alza con la victoria Juan Alvarado y carga con la derrota Alejandro Mascot.

El equipo RESMAS en caja de bateo tuvo como mejores elementos a Eliseo Aldasaba 5 VB 2 H, Francisco Córdova 4 VB 2 C 1 H, Héctor Hernández 5 VB 1 C 1 H, Vicente Rodríguez 4 VB 2 C 1 H, Ernesto Oropeza 4 VB 2 C 1 H 1 HR.

Por su parte el equipo Diablos en caja de bateo tuvo como mejores elementos a Jorge González 3 VB 2 H, Julián Ornelas 4 VB 1 C 2 H Y 1 H2, Martín Vázquez 3 VB 1 C 1 H 1 H3 y Ricardo Rojas 2 VB 2 H.