Reconocen a multicampeón salmantino por su paso en Liga de Expansión

A través de las cuentas oficiales de la Liga de Expansión MX, el jugador guanajuatense de Salamanca, Roberto Carlos Alvarado Hernández “El Piojo”, es reconocido como un baluarte del Club Cruz Azul, institución deportiva para quien ha ganado todo en lo referente a Primera División, además de recordar su paso e inicios dentro del Club Celaya.

El jugador salmantino de 22 años de edad es reconocido como un rápido y versátil atacante con 21 apariciones en el Torneo Guard1anes 2021 (Clausura), 16 de ellas como titular y tres goles, además vigente campeón con Cruz Azul, luego de 23 años de no conseguirlo. Así también campeón de Copa MX y Súper Copa con la Máquina.

En su paso por la Liga de Expansión, antes Liga de Ascenso, Roberto “Piojo” Alvarado debutó cuando apenas contaba con 14 años, enfrentando a Estudiantes Tecos en el Estadio Miguel Alemán y defendiendo el escudo de los Toros del Celaya; días antes, también había hecho su presentación en la Copa MX, ante el mismo rival.

A su estreno en la categoría de plata le antecedió su paso por la tercera división con este equipo Guanajuatense que le vio crecer antes de formar parte máximo circuito del futbol mexicano.

A decir la remenbranza realizada en su honor por la Liga de Expansión, el jugador de la Colonia Los Pinos de esta localidad, en sus tres primeros años y medido como futbolista profesional, Alvarado acumuló 83 apariciones y 13 goles con el equipo Celaya.

Al cierre del Apertura 2016, Roberto “El Piojo” Alvarado dejó a los Toros del Celaya, no sin antes firmar sus mejores registros en esta categoría, como titular, indiscutible, con apenas 18 años de edad y registrando seis anotaciones en la fase regular de ese certamen, para después llegar al Pachuca y Necaxa, actualmente seleccionado nacional y jugador del Club Cruz Azul.

A sus 22 años considerado Baluarte del Club Cruz Azul, con once finales disputadas a lo largo de su trayectoria como futbolista profesional, de las cuales ha ganado nueve, la más reciente con dedicatoria especial hasta el cielo.

Ahora, el emergido de la Liga de Expansión, con una Copa de Oro a nivel de Selección Nacional Mexicana Mayor, Campeón Preolímpico con Selección Nacional Mexicana Sub 23 y Sub campeón en Torneo Esperanzas Toulon con Selección Nacional Mexicana Sub 21, se encuentra listo para competir en Juegos Olímpicos de Tokio bajo la batuta del estratega nacional Jaime Lozano.