“Cyborg” López deja escapar en MMA oportunidad de traer triunfo a Salamanca

Orgulloso, sereno y contento de haber representado a Salamanca en peleas preliminares (amateurs) de Budo Sento regresó de la ciudad de México el gladiador de adopción salmantina, Reynaldo López Bravo “Cyborg”, recientemente aprovechó inesperada oportunidad de meterse a la jaula de una de las compañías más influyentes de Artes Marciales Mixtas (MMA) en México y el continente.

Reynaldo “Cybor” López tuvo poco tiempo de preparación, la oportunidad llegó de manera inesperada al ser aceptada la propuesta de suplir a su compañero Daniel Amézquita que en plena recta final de su preparación dio positivo a Covid 19.

Al respecto el Sensei, Ricardo Villalón comentó, “se hizo la propuesta y se aceptó, se tuvo poco tiempo de preparación, es muy diferente entrenar un atleta para una pelea de forma ordinaria, con dos meses de anticipación, a prepararlo en cinco días, a pesar de ello dio muy buena pelea, enfrente tuvo un rival muy duro y difícil, con golpeo muy potente, hubo momentos en la pelea donde nuestro peleador tuvo la oportunidad de llevarse la victoria, lamentablemente en la toma de decisiones se equivocó, dio espacio a su rival y eso permitió a su contrincante salir de la posición para encontrarlo con la barra de brazo, técnica con la cual termina por someterlo, son errores técnicos de los cuales hay que aprender; a pesar de ello regresamos con buen sabor de boca, la empresa sabía de la situación de él, la puerta ha quedado abierta para futuros eventos, él regreso sano y salvo, sin golpes y con su cara limpia, estamos muy agradecidos con todos los que apoyaron y confiaron en nosotros”.

Por su parte, Reynaldo “Cyborg” López comentó, “me sentí cómodo y seguro por haber dado el peso, el trabajo realizado valió la pena, cinco días antes de la pelea tenía cuatro kilos arriba de lo que había pactado para la pelea de mi hermano Daniel Amézquita, no quise desaprovechar la oportunidad, me puse a trabajar con el apoyo de mi Sensei y del equipo deportivo multidisciplinario de Novaria”

El rival de “Cyborg” fue David Betancourt, seleccionado nacional de Kick Boxing y número 27 del ranking mundial en su disciplina, además de dominar algunas otras modalidades más de MMA.

A ello agregó, “abrimos la cartelera enfocados, con la cabeza fría, lo más táctico que se pudiera y los nervios a flor de piel, sabía que el contrincante era más de golpeo, de ahí por lo cual comencé a moverme para buscar los puntos ciegos de él y no me conectara, empecé a rodear el octágono, hubo un momento donde tiré una patada que roso su brazo, para no dejar el tiempo muerto, saque una patada de revés que alcanzó a telegrafiar, aprovechó para contrarrestar, lo que hice fue hacerme concha y salirme”.

Así también señaló, “tuve la oportunidad de llevarlo a la malla, ahí lo trabajé como segundos, lo busqué derribar, sin embargo, logró salir, ambos nos pusimos a prueba”.

Una pelea donde David Betancourt de la ciudad de México, por momentos cerró paso al peleador de adopción salmantina, buscando conectar, sin embargo, “Cyborg” encontró la manera de quitar potencia al golpeo de su contrincante, reaccionando con dos rodillazos, uno en el abdomen y otro en la pierna.

El peleador salmantino golpeó una y otra vez la pierna que en mayor medida plantaba el capitalino, en otro momento de la pelea, “Cyborg” fue pegado a la malla y al tratar de salir entregó una pierna, situación aprovechada por el seleccionado nacional, este lo barre y queda arriba, listo para el castigo.

Ante ello, “Cyborg” se pegó al cuerpo de su oponente para que los golpes no entraran con tanta potencia, hasta que logra voltearlo y quedar arriba de él, abrazó sus piernas con las de él, sin embargo, en error de desconcentración se despega de él y con ello da chance que se levante.

En otro momento, el capitalino tomó de la espalda al peleador de adopción salmantina y cuando se disponía a levantarlo para dejarlo caer al piso, vivazmente “Cyborg” consigue enganchar su pierna a la de su adversario, ambos se fueran al piso.

Ante dicha acción, el peleador capitalino reacciona rápidamente, lo toma del brazo y pasa la pierna por la costilla, poniéndose inmediatamente en posición para aplicar la técnica de la barra de brazos, cuando quiso deshacerse de ella ya estaba más que trabajada y aplicada por el capitalino.

Al respecto el peleador salmantino comentó, “a pesar de la derrota, estoy tranquilo y contento por la participación registrada, agradecido con la oportunidad y orgulloso por lo que hice, ahora a recuperarnos para después prepararme para el nacional MMA con sede Monterrey”.

Para terminar agradeció el apoyo recibido, en especial el brindado por el equipo multidisciplinario deportivo de Novaria, además de enviar saludo a su abuelita Teresita.