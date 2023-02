Nueva generación de atletas salmantinos compite en el COM

Con el apoyo de sus familiares, un total de 12 deportistas salmantinos del Club de atletismo Tigre Toño se encuentran compitiendo dentro del VII All Comers Atletissímo Pista y Campo 2023, con sede Comité Olímpico Mexicano (COM).

Alessandro Rea destaca entre los nuevos talentos del atletismo salmantino.

El roster de atletas salmantinos y respectivas pruebas en las que participan por invitación dentro de diversas categorías son Carol Flores en 60 metros planos y pelota (Sub 12); Abril Azua en 60 m planos, salto de longitud y pelota (Sub 12); Jaqueline Pérez en 60 m planos salto de longitud y pelota (Sub 12); Ania Arredondo en 69 planos y lanzamiento de pelota (Sub 12), Analia Peralta en 60 metros planos, lanzamiento de pelota y salto de longitud (Sub 12); Sean Mateo Hernández en 300 m y 150 m, 60 c/v (Sub 14); Cristian Perales en Lanzamiento de Pelota, Salto de Longitud 150 m (Sub 14); Sebastián Peralta en 80 c/v 300 m planos (Sub 14); Pedro Arredondo en 60 c/v y 150 m planos (Sub 14); Axel Hernández en 100 m, 200 m planos y 80 c/v (Sub 16); Alessandro Rea 200 m planos y longitud (Sub 16); Regina Azua en Impulso de Bala y 100 m planos (Sub 16).

Dentro de este evento de corta duración participan todos los pequeños del Club de Atletismo Tigre Toño donde en respectivas pruebas buscarán superar los preliminares y con ello aspirar a traer buenos resultados del COM.

Entre los integrantes del Club de atletismo Tigre Toño que forman parte de la delegación salmantina se encuentra Alessandro Real categoría Sub 16, recientemente dentro de la primera fase del estatal de atletismo rumbo Juegos Nacionales CONADE 2023, consigue marca para el macrorregional o nacional – regional en salto de altura, convirtiéndose en el primer atleta salmantino seleccionado estatal de esta nueva generación de atletas salmantinos.

En primera fase del estatal Alessandro Rea superó la marca de 1.55, misma que deja en 1.60, mientras que para el segundo se pretende este en 1.70.

Mientras tanto, Alessandro Rea, ahora buscará obtener buenos resultados dentro de la VII All Comers Atletissímo Pista y Campo 2023.

Cabe mencionar que dentro de la primera fase del estatal realizada a finales de Enero rumbo a Juegos Nacionales CONADE 2023, la mayoría de los atletas salmantinos ocuparon el primero y segundo lugar de su respectiva prueba y categoría, ahora buscarán dar las marcas dentro de la segunda fase estatal y con ello clasificarse al macrorregional y así emular a Alessandro Rea.

El equipo de atletismo salmantino es encabezado por Antonio Hernández Morales, quien en esta nueva etapa como entrenador cuenta con el apoyo de Aldair Negrete que en alguna ocasión fue parte del equipo a nivel de competencia, ahora se encuentra trabajando con los muchachos en el aspecto psicológico y gimnasio.

Además del apoyo de Fernando Barreto, en su momento medallista en olimpiada nacional de atletismo, ahora conocida como Juegos Nacionales CONADE, está como entrenador y fisioterapeuta del Club Tigre Toño.