Misael Antonio León con triplete de bronce en Juegos CONADE de Halterofilia

Un triplete de bronce consigue el deportista salmantino de la comunidad de Valtierrilla, Misael Antonio León Puente en la categoría Sub 20 división 102 kg de los Juegos Nacionales CONADE 2022 con sede Hermosillo, Sonora.

El atleta salmantino conquistó las tres medallas de bronce dentro de la máxima justa deportiva nacional al levantar 128 Kg en Arranque, 160 kg en Envión y registrar 288 kg en totales.

Misael Antonio León Puente, para muchos es ejemplo en Levantamiento de Pesas, ha venido recuperando el nivel que perdió durante la pandemia, ha vuelto a representar a Guanajuato y lo ha hecho bien, con medallas y podio en la máxima justa deportiva anteriormente conocida como Olimpiada Nacional.

El pesista Misael Antonio León, desde el 2013 practica la halterofilia, y a partir del año 2014 comenzó a representar al estado dentro de la máxima justa deportiva conocida como Olimpiada Nacional, ahora denominada Juegos CONADE.

“A los 13 años de edad comencé a practicar este deporte, los entrenadores fueron a mi escuela y me invitaron a probarme, afortunadamente quedé”, recuerda Misael Antonio León.

A ello agrega que “inicialmente me llamó la atención este deporte por la oportunidad de viajar por diferentes partes del país representado a tu estado, municipio y comunidad; posteriormente me motivo conocer a varios atletas de alto rendimiento de aquel momento, esto me llevo a querer ser como ellos y comenzar a practicar este deporte” (sic).

Misael Antonio León comenzó a representar al estado de Guanajuato a nivel nacional a partir del 2014 obteniendo una medalla de bronce; en 2015 tres preses de plata; en 2016 quedó en top 10; en 2017 dos medallas de oro y una de plata; en 2018 un cuarto lugar y 2019 tres medallas de oro, 2020 se suspende el evento por el tema de la pandemia y ahora en 2022 tres medallas de bronce.

A lo largo de este tiempo, Misael Antonio León, ha demostrado tener potencial para este deporte, siendo un atleta que se ha caracterizado por ganar medallas para Guanajuato dentro de la máxima justa deportiva nacional con cinco medallas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce.