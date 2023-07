México se queda con la victoria en Lucha Libre ante Japón

Salamanca; Gto. Con un spanish fly del internacional luchador Séptimo Dragón, el tridente mexicano conformado por enmascarados salmantinos se imponen a la tercia de luchadores provenientes de Japón.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El internacional luchador salmantino por segunda ocasión se presente en la empresa Luchas Polar.

En función estelar de la empresa salmantina Polar Lucha Libre, el tridente salmantino enmascarado conformado por Eragón Kid, Tiger King y Séptimo Dragón enfrentó a la tercia de luchadores provenientes del país del Sol Naciente, Takuma Nishikawa, Kuukai y Nozaki.

El salón Renovación/Infonavit estuvo a tope de aficionados al deporte de las llaves, lances y costalazos.

Y es que en función estelar por segunda ocasión dentro de la empresa Polar Lucha Libre se presentó el hijo prodigo de Salamanca, Séptimo Dragón.

Al respecto el luchador salmantino señaló, “estoy muy contento de regresar a mi tierra, es la segunda ocasión que aparezco en el programa polar lucha libre, estoy super contento por el lleno del lugar donde se hizo el evento, feliz de ser una de las razones principales por lo que la arena se llene tanto, es algo de lo que la gente me ha dado y he dado también tanto por este trabajo tan duro que hago todos los días, el saber que puedo llenar lugares aquí en Salamanca; la gente que me sigue muy contento por ustedes y agradecido por todo lo que hacen por mí (sic)”.

En medio de grandes emociones se llevó a cabo la función de lucha libre organizada por Luchas Polar

El combate entre luchadores mexicanos de origen salmantino y japones demando mucho esfuerzo, nadie quería perder la pelea, dieron lo mejor de cada uno, a final de cuentas el tridente de enmascarados, se quedan con la victoria, gracias al giro aéreo con el cual Séptimo Dragón hace que su contrincante caiga de espaldas y se dé el conteo de tres.

Te puede interesar: Séptimo Dragón se faja cinturón de campeón RCW en Canadá

“Nos quedamos con la victoria, ganamos los luchadores mexicanos ante Japón, fue una lucha muy difícil en la que terminamos exhaustos y muy golpeado dado que tampoco los luchadores japoneses querían perder la pelea ni los mexicanos, todos dimos lo mejor de nosotros, a final de cuentas con quedamos con la victoria en casa, contento de ganarme el respeto de los luchadores japones”, concluyó Séptimo Dragón.

Cabe mencionar recientemente el internacional luchador salmantino en gira por Canadá obtuvo el cinturón de campeón dentro de la RCW.