Luchador salmantino volverá a presentarse en Japón

Luego de haber conquistado a mediados de año el Tokio Dome City Hall de Japón, el enmascarado guanajuatense de origen salmantino, Séptimo Dragón, por segunda ocasión en su trayectoria deportiva realizará gira por el país del Sol Naciente como parte de la empresa de Lucha Libre GLEAT.

Al respecto comenta, “estoy muy contento y orgulloso de todo lo que he estado haciendo, de cómo la vida me ha presentado oportunidades, con trabajo duro las he ido dominando cada una de ellas, estoy seguro que lo mío no es talento, lo mío es trabajo duro, lo mío es obsesión por cumplir mis sueños”.

A ello agregó, “los resultados ya se están dando, esta es mi segunda gira con la empresa GLEAT de Japón, estoy sumamente contento y satisfecho con lo que he hecho y a días de irme a Japón estoy bien entusiasmado por todo eso, estoy entrenando al triple de lo que realmente me preparo, trabajando físicamente, cortando un poco de peso para ir un poco más definido físicamente, metido en la dieta, entrenando artes marciales mixtas, lucha y pesas todo el día”.

En relación a su primera presentación realizada a mediados de año en Japón comentó, “la primera vez que llegué a Japón di buen sabor de boca, por eso ahora regreso, creo estar listo para hacer las cosas mucho mejor, dominar todo el circuito japonés y mi nombre siga en el mundo sonando fuerte”.

Subrayó, “contento de todo lo que me ha ido dando la vida, a final de cuentas ha sido el trabajo duro lo que me ha abierto las puertas, le estoy echando todas las ganas para cumplir esos sueños (zic)”.

En esta ocasión, Séptimo Dragón tendrá tres presentaciones y no será el único extranjero, la vez pasada fue el único de otro país y puros gladiadores del país del Sol Naciente, ahora participarán luchadores japoneses, norteamericanos y dos mexicanos, Séptimo Dragón y Flamita.

Previo a su segundo viaje a Japón, el luchador salmantino se presentará el 10 de Diciembre en Cancún, el quince viajará al país nipón.

En su pasada presentación en Japón, el enmascarado salmantino, luchó en el Korakuen Hall, la arena más popular de todo el país nipón, ahí ganó la lucha junto con Kaz Hayashi y Soma Watanable.