Luchador salmantino sigue conquistando Japón

Contento por recibimiento y apoyo que está recibiendo en Japón, así como satisfecho por encontrarse viviendo su sueño en tierras niponas, el luchador guanajuatense oriundo de Salamanca, Séptimo Dragón, sigue haciendo historia en tierras niponas.

El luchador salmantino por segunda ocasión realiza gira por Japón con la empresa GLEAT.

Al respecto comenta, “satisfecho de saber que todo por lo que he estado trabajando duro este tiempo está dando frutos, ahora puedo decir ser el primer luchador internacional de Salamanca y en la historia de la lucha libre de Guanajuato en ir a Japón y EU, y de firmar con una empresa internacional, espero con todo esto poder motivar a la gente, especialmente a los niños y jóvenes, que las cosas pueden ser posibles en algún futuro”.

Enfatizo, “me encuentro contento por el recibimiento que me ha dado la gente, ha sido súper chido, entonces feliz porque me doy cuenta vale la pena estar representando a la raza por acá”.

Séptimo Dragón ha vivido la Navidad y Año Nuevo en Japón.

En su segunda gira por Japón con empresa GLEAT, cerró el año 2022 con una lucha de tres contra tres, donde había luchadores norteamericanos, japoneses y él como único mexicano, “realmente fue una lucha muy dinámica y fuerte”.

Enfatizó, “en la gira pasada era un desconocido, hasta que luché me gané al público japonés, ahora que he regresado desde que llegué había mucho publico japonés esperándome y eso me ha hecho sentir con mucha energía”.

A ello agregó, “estoy satisfecho por lo realizado hasta ahora, con gran orgullo viviendo una vez más el sueño de luchar en Japón, quien diría que aquel morrito que se crio en el barrio de la Olimpo, al que le decían el flaquito loco de Salamanca, ahora a miles de kilómetros, busca dejar el nombre de su y de la Lucha Libre Mexicana muy en alto (sic)”.

En el cierre de su segunda gira por Japón Séptimo Dragón, luchara el próximo ocho de Enero, con otros gladiadores conocidos en México como Flamita, Yutani, además de Gringo Loco.