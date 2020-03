Laboratorio en zona de playoffs del béisbol petrolero

La novena Laboratorio refrendo su lugar dentro de la zona de playoffs luego de superar con pizarra de 14 carreras a 12 al equipo Bombas en categoría segunda fuerza de la Liga de Béisbol Petrolera.

El cotejo se desarrolló en el campo “Ing. Antonio M. Amor” previo a contingencia sanitaria decretada en México por el Coronavirus (COVID – 19).

Un enfrentamiento donde Bombas arranco con dos rallys de cuatro carreras impulsadas en primera y segunda entrada e incluso llegó a tener la pizarra a su favor 11 carreras a 6. Sin embargo, la novena Laboratorio con rally de ocho carreras registrado en apertura de la sexta entrada remonta pizarra y se encamina a la victoria. Pitcher ganador Edy Juárez y perdedor Jhonatan Cabrera.

La novena Laboratorio tuvo como mejores bateadores a Jesús Garza 3 VB 3 C 3 H 2 H2, Mauro Garza 4 VB 3 C 3 H, Edy Juárez 4 VB 1 C 2 H, Guillermo Garza 2 VB 3 C 1 H y Antonio Hernández 4 VB 2 C 1 H. Mientras tanto Bombas tuvo como mejores al bat a Jhonatan Cabrera 5 VB 3 C 4 H 1 H2, Axel Valdez 4 VB 2 C 2 H 1 H2, Rosendo Limas 4 VB 2 H y Jared Arellano 3 VB 1 C 2 H.

Con este triunfo Laboratorio se mantiene ubico entre los primeros cuatro lugares del

standing y en franca posibilidad de conseguir el boleto a playoffs.