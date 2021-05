Jovencito salmantino viaja a Dallas con Selección Mexicana Mayor

El jovencito salmantino Yair Moisés Juárez Acosta, capitán del equipo León Sub-17, se encuentra en Dallas con Selección Mexicana Mayor que enfrentará este sábado a Islandia, en partido de preparación para la Final Four de Concacaf.

A lo largo del Torneo Guardianes 2021 (Clausura), el medio ofensivo salmantino estuvo participando con el primer equipo del Club León, escuadra con la cual al menos en tres ocasiones fue convocado a partidos oficiales e incluso alineó en partidos amistosos, además de participar en Sub-20 y Sub-17, en esta última categoría como capitán de la Fiera.

Jovencito salmantino se encuentra teniendo actividad deportiva en Dallas con Selección Nacional Mexicana Mayor.

En el equipo Sub-17 marcó, en Torneo Guardianes 2021, cuatro goles con el número 259, acumulando así 23 anotaciones (tres en Sub-13, siete en Sub-15 y trece en Sub-17), desde su incorporación a fuerzas básicas del Club León.

Dentro del Torneo Guardianes 2021 anotó el gol del triunfo ante Puebla, gol del triunfo ante América, gol del empate ante Santos y gol en victoria obtenida ante Bravos FC.

Así también ha sido parte de la primera generación de jugadores juveniles del Club León en calificar a una liguilla de la Liga MX dentro de la categoría Sub-17. Así también ha sido campeón con el equipo León Sub-15 de la tercera edición del Torneo Internacional “Copa Celta” 2019.

Ha sido su constancia el trabajo duro y estar apuntando al primer equipo del Club León, que le permitió estar en el primer equipo.

Al respecto, comenta: “En lo individual me siento feliz por el torneo realizado, gracias a Dios pude estar en las tres categorías y vivir experiencias que marcan mi carrera, me siento muy contento, no fue nada fácil y creo que por eso me da más satisfacción (sic)”.

La participación del jovencito salmantino Sub-17 con la Selección Mexicana Mayor que se encuentra en Dallas ha sido dada a conocer a través de la cuenta oficial del Club León quien ha Twitteado #Tú lo Puedes Lograr #Fuerzas Básicas Sub-17 Club León #Moisés Juárez, Haciendo Realidad su Sueño.

La oportunidad de viajar con Selección Nacional Mexicana Mayor a Estados Unidos surge para Yair Juárez y otros 13 jugadores más categoría Sub-18, surge a petición Gerardo “Tata” Martino, para completar los entrenamientos de cara a la Final Four debido a que algunos de los convocados llegarán casi al arranque de la competencia por compromisos con sus equipos.

La Selección Nacional de México jugará partido amistoso contra Islandia el sábado 29 de mayo en el AT&T Stadium de Arlington, la casa de los Cowboys.

Posteriormente, el 3 de junio, en el Empower Field at Mile High/Denver, Colorado, enfrentará en semifinal a Costa Rica, y en ese mismo escenario, el 6 de junio jugará por el tercer lugar o final de la Liga de Naciones de Concacaf.