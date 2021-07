Jovencito salmantino asume nuevos desafíos en Club León

Haber sido parte de la preparación de la Selección Nacional de México Mayor que se encuentra disputando la Copa Oro 2021 en Estados Unidos, trae renovadas ilusiones y retos por alcanzar para el jugador salmantino, Yair Moisés Juárez Acosta, quien ahora tiene como objetivo ser campeón con el equipo Sub 20 y ser considerado por el primer equipo del Club León a cargo del entrenador argentino, Ariel Holan.

Confía en que el trabajo y la disciplina lo llevará a donde él quiere estar.

Luego de la experiencia vivida a lo largo de 18 días en el país de las barras y las estrellas con la Selección Nacional de México Mayor a cargo de Gerardo “Tata” Martino, el canterano del Club León manifestó, “estoy listo para seguir creciendo en el Club León, ha sido un orgullo poder colaborar en la preparación de la Selección Mayor, es fecha que aún no me la creo, ha sido una experiencia única y motivante, el camino ha sido difícil, esta experiencia me sigue enchinando la piel, agradecido con mi familia que nunca me ha dejado abajo, además con mi club y selección por esa oportunidad (zic)”.

Del 24 de Mayo al 10 de Junio, el canterano del Club León formó a parte de un grupo de 13 jugadores categoría Sub – 18 que ha petición del entrenador Gerardo “Tata” Martino fueron invitados a viajar con Selección Nacional Mexicana Mayor para completar los entrenamientos del Tricolor debido a que algunos de los convocados llegaron casi al arranque de la Final Four (Liga de Naciones de CONCACAF), misma selección que ahora se encuentra disputando la Copa Oro.

Con respecto al roce que estuvo teniendo con jugadores mexicanos de talla internacional comentó, “ha sido algo maravilloso estar al lado de jugadores como Héctor Herrera, Diego Lainez, Andrés Guardado, Chuky Lozano, del Tecatito Corona, de todos, es algo realmente de otro mundo”.

Recientemente tuvo oportunidad de viajar a Estados Unidos con la Selección Nacional de México Mayor.

Yair Juárez Acosta, como parte del equipo de trabajo de la Selección Mexicana Mayor, tuvo la oportunidad de presenciar la final como espectador, “espero un día estar ahí, no como espectador, sino como jugador de la selección nacional”.

Por lo pronto, el jovencito salmantino, se encuentra listo para el Torneo Apertura 2021, está registrado con el equipo Sub 20 del Club León e incluso podría jugar en Primera División de la Liga MX de ser considerado por el estratega argentino, Ariel Holan.

Como canterano del Club León, Yahir Juárez, ha alcanzado liguillas con el equipo Sub 13, Sub 15 y Sub 17, capitán en diversas categorías e incluso ya tuvo oportunidad de debutar en Sub 20, ahora el objetivo es quedar campeón y ser considerado por el entrenador del primer equipo.

Para terminar comentó, “es un bonito desafío, estoy seguro que el trabajo y la disciplina van a llevarme a donde quiero estar; estoy listo para seguir avanzando en el Club León”.

Desde su incorporación a Fuerzas Básicas del Club León ha marcado 22 anotaciones, (tres en sub 13, siete en Sub 15 y doce en Sub 17).

A lo largo del Torneo Guardianes 2021 (Clausura), además de acumular minutos en Sub 17 y Sub 20, entrenó con el primer equipo del Club León, escuadra con la cual al menos en tres ocasiones fue convocado a partidos oficiales e incluso alineó en juegos amistosos.