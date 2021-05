José Jesús Cisneros; de la Cancha al Magisterio

Emotivos recuerdos dentro del deporte de la localidad, atesora, José Jesús Cisneros Toledo “Chuche”, jugador ex profesional del equipo Salmantino de Tercera y Salamanca de Segunda “B” que dejó las canchas del futbol mexicano para dedicarse de lleno al Magisterio.

José Jesús Cisneros Toledo, nació en Salamanca Guanajuato el 17 de Diciembre de 1961, es el tercero de siete hermanos, seis hombres y una mujer. Sus padres Don Efrén y Doña Meche son actualmente maestros jubilados.

Durante su educación primaria nunca jugó futbol, estudiaba en la misma escuela donde su mamá era maestra, “me aplicaban el bullyng y no me juntaban”.

En la secundaria participó en competencias atléticas obteniendo algunas medallas de primer lugar; “en esos días, se inauguró la Plazoleta Hidalgo, con una competencia de caminata o macha, tenían mucho auge, sin autorización de mis padres e iniciativa propia me inscribí y gané medalla de primer lugar, el presidente municipal de ese entonces me premió”.

Fue hasta segundo grado de secundaria que empezó a jugar futbol, formando parte de la selección de la misma.

A los 16 años de edad jugó en Irapuato con el equipo Liverpool, “quedamos campeones y representamos al municipio en la etapa estatal en la categoría Sub 17, jugamos la final contra Salamanca ganando en penaltis, me tocó meter el último y decisivo”.

Así representó a Guanajuato en el campeonato nacional, llegando a la final, “perdimos cuatro a tres contra Cruz Azul Filial en la cancha 10 de diciembre de Ciudad Cooperativa, Jasso Hidalgo”.

Con respecto a su incorporación al futbol profesional recuerda, “en ese año se realizó el Torneo de los Barrios y Don Fernando -el Gavilán- García me invitó a entrenar con el Salmantino de Tercera donde él era Director Técnico, me presenté a interescuadras y al siguiente domingo ya estaba debutando como defensa central en Zapopan, Jalisco”.

Jugó dos temporadas en Tercera División y las dos siguientes en Segunda “B”, “tuve como entrenadores, primero al español, radicado en México, -el Gavilán- García, después a Domingo Carbajal y posteriormente a un gran amigo, persona y futbolista, Jorge Barajas”.

Dentro del futbol profesional le tocó enfrentar a equipos competitivos como Irapuato Celaya Cachorros de León, Abasolo U de G, Correcaminos, Tepatitlán, San Luis, entre otros

“En esa etapa de mi vida y en el ámbito del futbol era conocido como El Gallo, fueron experiencias y vivencias increíbles que compartí con mi hermano Arsenio, quien era el portero del equipo, visitamos lugares bellos de México que de no ser por el futbol, difícilmente hubiéramos conocido”, destaca Chuche Cisneros.

Dentro del futbol profesional jugó de 1979 hasta 1983, “en este último año me ofrecieron una plaza de profesor de educación primaria en la escuela primaria Articulo 123 Benito Juárez, yo era docente de profesión, queriendo permanecer en el Club Salamanca, en el Salmantino propiamente, solicité a la directiva un aumento de sueldo, ya que me pagaron la misma cantidad durante cuatro años que estuve en la institución, al obtener negativa a mi petición, di las gracias y me dedique de lleno desde ese momento a impartir clases de primaria y secundaria (zic)”.

Nunca perdió el gusto por el futbol y continuó jugando los fines de semana en equipos de la localidad como: Venus, Renovación, Riama, Iris, Zaragoza, Albino García y muchos más.

En semifinal de la Especial “A”, jugando con Zaragoza contra Hermanos y Amigos, le tocó meter un gol de aire desde a fuera del área con el cual derrocaron al campeón de las últimas dos temporadas, en la siguiente semana se coronan en el Molinito enfrentando a Riama.

A los 31 años de edad, jugó con tubería en Liga Petrolera, en la semifinal y con estadio lleno a las siete de la noche, metió un gol de chilena en el últimos minuto de juego, ganan dos a uno; en la final obtienen triunfo de uno a cero, el gol lo mete él.

Así ganó el derecho de representar a Guanajuato en Torneo Nacional Flores Magón en la Ciudad de Oaxtepec, Morelos, “quedamos campeones nacionales, esto solo se ha logrado dos veces en todos los años de existencia de la refinería de Salamanca, Riama”.

A los 42 años, recibe invitación del señor Pedro Barrón para jugar en el equipo Albino García de la categoría Especial “B”, ahí estaba su Armando “el chima” y sus dos hijos, Josué Iván “El Lobo” que jugó en Primera “A” y Rabindranath, jugador ex profesional en Segunda División, ambos con Petroleros del Salamanca, “llegamos y ganamos la final ascendiendo el equipo a la máxima categoría. Ahí compartí la defensa central con mi hijo menor, Rabin, quien tenía escasos 15 años”.

En los últimos años, el docente “Chuche” Cisneros, ha formado parte de equipos de la Liga de Veteranos, como Vita Bajío, Milán, Los Ramírez, Esiabac, Salamanca, Carnitas Chavacan.

Para terminar comentó, “hoy me siento pleno y agradecido con la vida, porque a mis 59 años sigo disfrutando del deporte más popular del mundo que me ha permitido conocer y recordar a futbolistas, buenos amigos y mejores personas; debo decir que pertenezco a este grupo de ex profesionales, bien llamado la familia guinda”.