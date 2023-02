Jorge Carreón apela a suma de voluntades para resolver lío de los deportes acuáticos

León, Guanajuato.- Solo la suma de voluntades de la gente de pantalón largo es la que podrá sacar del hoyo a los deportes acuáticos de México, así lo manifestó el entrenador de clavados, Jorge Carreón, quien además le reviró a Ana Gabriela Guevara algunas declaraciones que ha realizado desde su trinchera como titular de la CONADE.

Carreón comentó que, si el inconveniente de Guevara es otorgarle recursos al Comité Estabilizador que en su momento designó la FINA, hoy World Aquatics, para distribuirlos a deportistas y entrenadores, existen otras vías completamente en norma para hacerlo y esto no merme la preparación de los atletas en un año trascendental rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“El tema acá no es la federación la que está desconocida, es exclusivamente el comité directivo que encabezaba la federación anterior, no es como que la federación esté sancionada, luego lo que dice Ana que el Comité de Estabilización es ilegal y que estamos fuera de norma pues tampoco porque cuando una federación nacional se afilia a una federación internacional, en ese momento se somete a la norma internacional que en este caso es la constitución de World Aquatics, entonces todos los estatutos, toda esa normatividad tiene que ser acorde y la misma constitución establece que, si hay una controversia, sobre todo en cuestiones de mala gobernanza, ellos (World Aquatics) tienen toda la facultad de meter una comisión estabilizadora, convocar a elecciones e incluso desconocer no a la federación, sino al comité directivo en funciones”, explicó Carreón en charla con El Sol de León.

En este mismo sentido, agregó que “Ana comentaba que todo esto no se le informó, también mentira porque el documento que publicó Revista Proceso está dirigido al comité directivo que están desconociendo que es el del ingeniero Kiril Todorov, pero está copiado a Ana Guevara y a la presidencia (Mary José Alcalá) del Comité Olímpico, claro que sabía, pero pienso que esto es fácil y la normatividad lo permite, vamos a suponer que CONADE desconoce al Comité de Estabilización y está bien, pero hay mecanismos o entes colaboradores. Si el caso es no darle el recurso al comité lo entiendo, pero se puede hacer un convenio a través del Comité Olímpico o de los gobiernos estatales, incluso con las propias asociaciones, es cuestión de voluntad porque la CONADE es la que administra los recursos, pero quien hace inscripciones a los eventos internacionales es el Comité Olímpico y World Aquatics, esto solo es tema de administración de recursos”.

PUERTAS ABIERTAS

En relación a la carta enviada a World Aquatics el pasado 15 de febrero por un grupo de 12 clavadistas, entre esos los olímpicos Alejandra Orozco, Dolores Hernández y Jahir Ocampo, con la finalidad de ser escuchados y apoyados por el titular del máximo organismo Husain Al Musalam, Jorge Carreón se dijo extrañado ya que las puertas del Comité Estabilizador siempre han estado abiertas al dialogo.

“Se que mandaron una carta a la Federación Internacional y hasta donde yo entendí solicitan que se reúnan las autoridades deportivas con ellos, pero también ellos mismos están diciendo que ya se reunieron con Ana Guevara, con Mary José Alcalá y también la comisión está abierta, por ese lado creo que se les ha atendido a los deportistas, si lo que ellos piden es que venga el presidente de World Aquatics para platicar con ellos, eso sí lo veo complicado porque precisamente para eso se nombró al Comité de Estabilización”.

Quien de igual manera fungiera como director técnico de clavados de la FMN, instó a los atletas a “hacer lo que les corresponde, entrenar, competir y lo demás son cuestiones ajenas y extradeportivas, igual que nosotros o la comisión que la nombran para estar en el día a día, pero se han estado haciendo los eventos, los selectivos, las inscripciones, los cursos de capacitación, certificaciones, todo eso en beneficio para los deportistas y nosotros no podemos parar, si paramos nos vamos a quedar sin atletas, sin jueces, sin eventos, así que mientras no nos digan otra cosas vamos a seguir trabajando en pro de los deportistas que son la razón de ser”.

SIN CONTACTO CON GUEVARA

Si desde el día uno Ana Guevara ha calificado de ilegal al Comité Estabilizador, para Jorge Carreón no hay manera que se dé un acercamiento claro y benéfico con la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

“Ana se ha acercado a la presidente del Comité Olímpico y se entiende porque si ella desconoce y dice que el Comité de Estabilización es ilegal, pues como que no tendría mucha razón de sentarse, ella dijo en una entrevista que charló con el presidente Husain y también dijo que el presidente Husain no le informó, cosa que también es falsa porque en el documento se establecen las circunstancias, pero más allá de eso me acuerdo que vino una persona de World Aquatics, no me acuerdo que cargo tenía, pero es uno de los altos dirigentes y estuvo casi dos semanas y tuvo reuniones con la presidenta del Comité Olímpico, con Ana, con padres de familia de los atletas de deportes acuáticos, con los entrenadores, con presidentes de asociaciones, incluso yo estuve en una de esas reuniones. Al final, así lo marca la constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo cuarto, es un derecho de los mexicanos hacer deporte y la CONADE tiene que administrar todo en pro de que esto se haga. Jamás había visto que un ministro del deporte primero mande a los atletas y que es momento de que ustedes se pronuncien, no pienso que sea por ahí, los entrenadores y atletas deben dedicarse a lo suyo y las cuestiones políticas que sean ajenas, que se arreglen”, aseveró.