Isabel Huitrón en busca del oro en el Mundial de Judo para sordos

León, Gto.-La judoca guanajuatense María Isabel Huitrón va por una conquista más al Campeonato Mundial de la especialidad para sordos que se llevará a cabo del 27 al 30 de este mes en Versalles, Francia.

Foto: Cortesía

En su retorno a los tatamis, Huitrón Ángeles arriba a este evento nada más y nada menos que como medallista de oro de los Juegos Sordolímpicos 2017 celebrados en Turquía.

“Vamos por ese primer lugar, mi sueño siempre es ganar el oro y poner en alto el nombre de México y del estado al que represento”, dijo la radicada en Celaya en entrevista para la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Huitrón, junto a su entrenador Daniel Merced Granados, han tenido que sortear varias dificultades durante la pandemia por Covid-19 y una de esas ha sido la cancelación de competencias nacionales e internacionales.

“Todo ha sido muy difícil, en este año he tenido altas y bajas, pero eso no me detiene ya que siempre cuento con el apoyo de mi familia, amigos, compañeros y los entrenadores que me motivan a seguir adelante, ahora todos ellos me están apoyando para estar al cien en el Mundial y hemos trabajado muy fuerte para dar el mejor de los esfuerzos”.

La también ganadora del Premio Nacional de Deportes hace tres años verá acción en la división de los -48 kilogramos junto a otras 13 competidoras y para 2022, con fecha aún por confirmar en Caxias do Sul, Brasil, buscará revalidar su corona en la vigésima cuarta edición de las Sordolimpiadas.