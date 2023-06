Invictos hockistas salmantinos Sub 21 varonil y femenil en Juegos CONADE

En calidad de invictos se encuentran los representativos guanajuatenses Sub 21 femenil y varonil de Hockey Sobre Pasto integrados por deportistas salmantinos dentro de los Juegos Nacionales CONADE 2023 desarrollados en Polideportivo Revolución de Guadalajara, Jalisco.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Ambos representativos tienen la vara alta tras la medalla de oro conseguida por el selectivo Sub 18 Femenil y medalla de plata obtenida por el representativo Sub 15 femenil, además de ser la categoría Sub 21 varonil medallista de plata de la edición anterior.

Selectivo femenil Sub 21 busca amarrar medalla de plata

En calidad de invicto y líder del grupo B de la rama femenil cierra fase de grupos el representativo guanajuatense Sub 21 que ha tenido hasta el momento como mejor anotadora a la mediocampista Daniela Bravo con dos anotaciones que registro en el arranque del certamen ante Tlaxcala.

El representativo guanajuatense en su primer partido superó con marcador de seis por cero a Tlaxcala con doblete de Daniela Bravo, así como las anotaciones de Dariana Cardiel, Juliana Jalomo, Danna Jasso y Fernanda Santoyo.

En su segundo partido, el representativo femenil doblegó tres por uno a Ciudad de México con anotaciones de Ana Lucero, Hanna Vega y Regina Cardiel. Y en cierre de fase de grupos empata a cero con el anfitrión Jalisco.

Ahora, el representativo guanajuatense dirigido por Edgar García buscará amarrar medalla en semifinal ante Sonora.

Selectivo varonil Sub 21 a cerrar invicto la fase de grupos

Por su parte el representativo varonil Sub 21 bajo la batuta de Miguel Angel Martínez buscará cerrar invicto la fase de grupos ante Veracruz y con ello clasificarse embalado a la semifinal.

Te puede interesar: Entregan últimos pases a semifinales del torneo de copa

El selectivo guanajuatense forma parte del grupo B donde inicialmente supera cuatro por cero a Durango y posteriormente uno por cero a Sonora, ahora va contra Veracruz.

Hasta el momento Mauricio Togo es su máximo artillero con dos anotaciones, siendo él quien dio el triunfo a Guanajuato ante Sonora.

Así también ha anotado para Guanajuato, el seleccionado nacional Alan Estrada, así como Alexis Ramírez e Isai Leyva.