Inspira Séptimo Dragón a niños salmantinos del CIJ

El miedo como punta de lanza para alcanzar el éxito fue abordado por el internacional luchador guanajuatense de origen salmantino Séptimo Dragón en charla motivacional realizada con menores de edad del Centro de Integración Juvenil (CIJ).

Al respecto comentó, “la importancia de vencer los miedos desde pequeñitos fue algo que quise compartir con ellos, es un tema importante para mí, ya que el miedo tiene dos caras, puede ser malo cuando paraliza a uno o bueno cuando te mantiene alerta e impulsa a seguir adelante, todo depende de cómo se trabaje, la gente que conoce el éxito no es que nunca tuvo miedo, al contrario tuvo miedo y aun así tuvo la fuerza para luchar en contra de eso y por sus objetivos, es bien importante que ellos puedan entender que el miedo no es malo, es muy positivo cuando se sabe usar de buena manera”.

En ese sentido compartió, “el miedos más grande que he tenido en mi vida fue después del accidente que tuve, no estar seguro si iba a regresar a trabajar en esto, ya que amo mi trabajo, el trabajar duro para estar en optimas condiciones para regresar y regresar más fuerte que cómo estaba fue darme cuenta que pude vencer esos miedos”.

Así también señaló, “otro miedo que experimenté recientemente fue la pelea que tuve en Japón, estaba aterrado de que las cosas no sucedieran como yo quisiera, momentos antes de mi pelea yo dudaba un poco si esto iba a fluir, entonces me dije a mi mismo, en mi mente - tú te has ganado estar aquí, por alguna razón estas aquí-, eso fue lo que me hizo superar ese miedo, di la mejor lucha de mi vida y ahora darme cuenta que pude vencer esos miedos, puedo decir que soy una persona inquebrantable, he vencido esos miedos y ahora estoy aquí de pie”.

Además destacó, “es bien importante poder colaborar con un pequeño granito de arena para poder cambiar la mentalidad de las personas, ellos son pequeños, saben moldear a las personas para ser mejores personas; en Salamanca necesitamos más gente representando, ellos son una generación que viene después de nosotros que hay que enseñar a vencer sus miedos y motivar para que luchen y sigan sus sueños (zic)”.

Dentro de este marco más de un niño se dijo inspirado por su historia de vida e incluso algunos más compartieron sus destrezas y habilidades en la práctica de algún deporte, así como la manera en que lograron desarrollarlas.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por lo anterior comentó, “me hicieron sentir increíble al escuchar que se han sentido inspirados, ese ha sido el principal motivo de estar aquí, es lo que ha hecho que valga la pena, si hay algo que pueda compartir para motivar e inspirar a los demás es increíble para mí; cuando era pequeño hubo personas que me inspiraron a ir tras mis sueños, por eso no dude en cuanto recibí la invitación a compartir mi experiencia de vida, estamos abiertos a cualquier otra invitación”.

Para terminar destacó, “se viene mucho trabajo, cada semana hay presentación, se vienen varias funciones en Estados Unidos, por acá en Guanajuato y estamos en pláticas para regresar a Japón e incluso se ha comenzado a conectar algo para pelear en Europa e ir a representar mi estilo de lucha y a México”.