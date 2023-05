Hockistas salmantinos listos para representar a Guanajuato en Juegos CONADE

Con la consigna de superar la cantidad de tres medallas de plata ganadas en la edición anterior de los Juegos CONADE, la delegación guanajuatense de Hockey Sobre Pasto conformada por deportistas salmantinos, competirá del 22 de Mayo al cuatro de Junio en la máxima justa deportiva nacional a desarrollarse en Guadalajara, Jalisco.

En la edición anterior, la delegación guanajuatense de Hockey Sobe Pasto se colgó tres medallas de plata, una en categoría Sub 21 varonil, otra en categoría Sub 18 femenil y una más en categoría Sub 15 femenil.

Para la presente edición de los Juegos CONADE, la delegación guanajuatense de hockey sobre pasto abrirá participación este martes con la categoría Infantil Mayor (13 – 15 años) Sub 15 varonil y femenil, ellos competirán del 22 al 27 de Mayo.

Posteriormente entrarán en acción del 26 al 31 de Mayo los representativos guanajuatenses varonil y femenil de la categoría Juvenil Menor (16 – 18 años) Sub 18.

Mientras tanto los representativos guanajuatenses de la categoría Juvenil Mayor (19 – 21 años) Sub 21 cerrarán la competencia del 30 de Mayo al cuatro de Junio.

Seleccionados estatales Sub 15 femenil y varonil

El representativo guanajuatense Sub 15 femenil se encuentra conformado por Angelica González, Guadalupe Castillo, Samantha Almanza, Andrea García, Valeria Celaya, Scarlett Ortega, Valeria Martínez, Camila Lucero, Dulce Mendoza y Daniela Armadillo. Entrenador Edgar García y asistente Daniel Rangel. Delegado Víctor Castillo.

Por su parte, el representativo guanajuatense Sub 15 varonil se encuentra integrado por Joseph Yépez, Oscar Ramírez, Nestor Rangel, Efrén Lerma, Juan Hernández, Braulio Padilla, Mauricio de Santos, Juan Hernández, Tadeo López, Caleb García y Diego Pérez. Entrenador Edgar García y asistente Daniel Rangel. Delegado Víctor Castillo.

Seleccionados estatales Sub 18 femenil y Femenil

El selectivo guanajuatense Sub 18 Femenil está integrado por Itzel Rodríguez, Evlin Leyva, María Mares, Fernanda Guzmán, Yuritzi Hernández, Marian Gallegos, Edhit Rangel, Victoria Aviles, Olga González, Jennifer Lerma, Melissa Almanza, Estefanía Camacho, Renata Domínguez y Valeria Rodríguez. Entrenador Edgar García y asistente Marlet Correa. Delegada Consuelo Herrera.

Mientras tanto, el selectivo estatal Sub 18 Varonil está conformado por Pedro Hernández, Víctor Castillo, Luis Zurita, Yael Nava, Alejandro Gallardo, Osman Estévez, Edgar Márquez, Carlos Gallardo, Diego Tovar, Cristofer Santillán, Aaron Padilla, Sergio Santoyo, Erick Martínez, Zahir Chacón, José García, Rolando Ramírez. Entrenador Miguel Martínez y asistente Karen Orozco. Delegada Consuelo Herrera.

Seleccionados estatales sub 21 femenil y varonil

El equipo Sub 21 femenil está conformado por Dana Jasso, Yocelyn Gallegos, Juliana Jalomo, Anna López, Hannia Vega, Dariana Cardiel, Maria Santoyo, Ana Lucero, Regina Cardiel, América Ruiz, Iris Ruiz, Daniela Bravo, Guadalupe Rodríguez, Sharon Grimaldo, Jocelyn Martínez y Nataly Nava. Entrenador Edgar García y asistente José Rangel. Delegado Víctor Castillo.

Y el selectivo Sub 21 varonil integrado por Alberto Rangel, Diego Cisneros, Derick Santillán, Jorge Gallardo, Diego Domínguez, Iván Rodríguez, Diego Celaya, Mauricio Togo, Isai Leyva, Luis Ramírez, Juan Gamiño, Alan Gutiérrez, Ismael Serrato, Emiliano García y Jorge Estrada. Entrenador Miguel Martínez y asistente Jhonatan Chavira. Delegado Víctor Castillo.