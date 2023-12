Hiram Mendoza, referente del Badminton en Salamanca

Como se ha vuelto toda una tradición, el badmintonista salmantino, Hiram Mendoza Arredondo, se encuentra participando dentro de la nueva edición del Torneo del Pavo realizado en el gimnasio Salamanca 400 de la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing”, escenario donde él se formó deportivamente, fue su hogar de entrenamiento, y aunque siempre pretende alcanzar el primer lugar ahora lo ve un poco complicado ante el gran número de atletas de muy buen nivel que siguen entrenando como parte de su carrera deportiva a diferencia de él que se ha dedicado más ayudar a entrenar, así como a sus estudios de universidad.

“No hay lugar como el hogar”, Hiram Mendoza

Hiram Mendoza, por más de una década tuvo como lugar de entrenamiento el gimnasio Salamanca 400, escenario donde el año pasado dentro del Torneo del Pavo llegó a la final y se quedó con el subcampeonato, ahora como cada año está de vuelta en el inmueble deportivo que le vio crecer, “siempre es un gusto, me encanta estar aquí y poder jugar en el lugar donde entrene por más de diez años, me llena de alegría y satisfacción, sin bien en otros sitios puede que haya mejores instalaciones e incluso más apoyo al deporte, la verdad como dicen, no hay lugar como el hogar, me siento muy cómodo aquí (sic)”.

Te recomendamos: Badmintonistas sacan brillo a sus raquetas con Torneo Nacional del Pavo

El medallista en Juegos Nacionales CONADE, anteriormente conocida como Olimpiada Nacional y ex seleccionado nacional juvenil al menos en cuatro ocasiones dentro de eventos panamericanos de la disciplina de Badminton, a la edad de 16 años se le presentó la oportunidad de poder representar al estado de Nuevo León, esto con beneficios deportivos y escolares que incluyeron becas en la Universidad Autónoma de Nuevo León, tanto en proceso de preparatoria y universidad, así como entrenamiento continuo de mañana como de tarde.

Ayuda a entrenar a atleta olímpica de Tokio

Al respecto comenta, “básicamente a los 16 años de edad, por ahí del 2019, estando en preparatoria fue cuando dejé el estado de Guanajuato y partí al estado de Nuevo León, desafortunadamente en la Olimpiada Nacional del 2020 que era el evento donde iba a representar a Nuevo León ocurrió todo el tema de la pandemia y posteriormente en 2021 fue mi último año de Olimpiada Nacional en el cual obtuve el tercer lugar, perdí en semifinales, de ahí en fuera ya no tuve algún otro resultado de manera nacional e internacional al ser ese mi último año de atleta juvenil, continué todavía un par de años más con mi preparación deportiva como atleta de primera fuerza, sin embargo, entrando a la universidad decidí tomar un camino más relacionado al estudio y no tanto al deporte, aun así cuando puedo me mantengo jugando, lo que si hago constantemente ha sido ayudar a entrenar a otros”.

Al momento de entrar a la cancha, el badminstonista salmantino, siempre aspira a ser el primero.

A ello agregó, “básicamente ayudo a entrenar a Haramara Gaitán, atleta olímpica en Tokio 2020, y de igual forma entreno aun atleta de para Badminton sobre silla de ruedas, Arturo Sambrano”.

Enfatizo, “si bien los entrenamientos y apoyos de ambos están sustentados por el INDE de Nuevo León, yo estoy aparte, soy el sparring o ayudante de entrenamiento de ellos, aunque en para Badminton si estoy más como entrenador (sic)”.

Busca obtener nuevos logros, ahora a nivel académico

A lo largo de su trayectoria deportiva a nivel competitivo alcanzó las ocho medallas, disputó Juegos Nacionales Escolares de Badminton y Olimpiada Nacional, además de representar a México en calidad de seleccionado nacional juvenil en campeonato panamericano del 2013, 2015, 2017 y 2018.

Dentro de las competencias internacionales la instancia más lejana que logra llegar fue cuartos de final al perder en tres sets contra Estados Unidos en campeonato panamericano juvenil 2015 con sede Tijuana.

En relación a la trayectoria deportiva forjada durante su infancia y adolescencia comenta, “ha sido una experiencia inolvidable, pude culminar mi proceso como atleta juvenil tanto en Panamericanos de la disciplina como en Olimpiada Nacional, obtuve buenos resultados, aunque me hubiese gustado registrar mejores números con Guanajuato y Nuevo León, pude haber hecho más, pero no me arrepiento, ni me quejo del proceso que tuve como deportista competitivo, es algo que siempre llevo conmigo”.

Hiram Mendoza, actualmente estudia la carrera de ingeniería mecánica administrador en la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución en la cual se prepara académicamente desde la preparatoria, está por iniciar el tercer semestre del nivel superior, “mientras se me dé la oportunidad trato de mantener el estudio en equilibro con el deporte, ya no entreno como antes, pero si estoy ayudando a entrenar”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para terminar señaló, “todos los que compiten dentro del Torneo del Pavo de Badminton hacen de este evento una competencia muy competitiva e importante, pero sobre todo muy divertida, éxito a todos y sigamos haciendo crecer el Badminton”.