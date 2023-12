Badmintonistas sacan brillo a sus raquetas con Torneo Nacional del Pavo

A lo largo de cuatro días, el municipio de Salamanca alberga la edición 19 del Torneo Nacional del Pavo, por primera vez de ranqueo para Juegos Nacionales CONADE en la modalidad de singles categoría Sub 15, Sub 17 y Sub 19.

La edición 19 del Torneo Nacional del Pavo ha congregado a 193 atletas en la modalidad de singles y dobles desde Sub nueve menores a partir de seis años de edad hasta la categoría abierta con badmintonistas provenientes de estados como Aguascalientes, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas y la Universidad de Nuevo León.

La edición 19 del Torneo Nacional del Pavo se desarrolla en el gimnasio Salamanca 400 de la Unidad Deportiva Sur.

Por el estado de Guanajuato compiten 31 badmintonistas que buscan colarse hasta las finales en sus respectivas modalidades y categorías.

La competencia dejó de ser recreativa en algunas categorías al convertirse oficialmente por primera vez es de ranqueo en la modalidad de singles Sub 15, Sub 17 y Sub 19 para Juegos Nacionales CONADE, se juega a round robin y eliminación sencilla.

Badmintonistas provenientes de diversos estados de la república mexicana compiten dentro del Torneo Nacional del Pavo.

Y es que anteriormente solo era de convivencia, sin embargo, a partir de este año el Torneo Nacional del Pavo de San Luis Potosí y Salamanca son oficialmente de ranqueo para Juegos Nacionales CONADE.

Entre los atletas que compiten se encuentran medallistas, participantes y nuevos talentos para Juegos CONADE de los estados participantes, así como en la categoría libre algunos badmintonistas que en su momento han sobresalido en plano nacional e internacional.

En la categoría libre se puede encontrar a Dafne Hernández Razo, ex jugadora de olimpiada, universiada y primera fuerza, Hiram Mendoza con participación en panamericanos juveniles, así como a Oliver Sánchez.