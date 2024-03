Hermanos Rangel Martínez, herederos de la magia del Hockey Sobre Pasto

Atrapado por la magia del Hockey Sobre Pasto, José Arturo Rangel Rocha, hace 35 años fundó uno de los clubes más reconocidos a nivel nacional y longevos de la localidad, sin imaginar que tiempo después como fruto de la semilla sembrada a favor del hockey mexicano, sus tres hijos llegaron a ser parte de la Selección Nacional Mexicana, ahora con el apoyo de ellos, impulsa, fomenta y difunde esta disciplina deportiva con el objetivo de formar nuevos talentos que aspiren a hacer también realidad ese sueño.

A los 18 años de edad irrumpe su vida el Hockey Sobre Pasto

A lo largo de 50 años de historia del hockey sobre pasto en Guanajuato, este deporte ha conquistado diversos actores que en base a trabajo, esfuerzo y preparación han aportado para que este deporte se arraigue en Salamanca, uno de ellos, ha sido José Arturo Rangel Rocha.

José Arturo Rangel Rocha, a los 18 años de edad empezó a jugar hockey sobre pasto, desde ese entonces a la fecha no lo ha soltado, “me enamoré de este deporte porque hasta la fecha aquí andamos”.

Todo comenzó con una invitación realizada por sus cuates del barrio que jugaban hockey en la vocacional, “me invitaron ellos a jugar y desde ahí he estado participando dentro de este deporte, lo que más me ha gustado ha sido lo mágico que tiene el Hockey, a muchos el bastón y la pelota les da miedo o se les hace complicado, si es un poco complicado, pero una vez que le agarra uno el ritmo ya es muy difícil soltar este deporte”.

Antes de los 18 años de edad, José Arturo Rangel Rocha, practicaba otros deportes como es el beisbol y softbol, como hasta ahora lo sigue haciendo, sin embargo, el Hockey Sobre Pasto se ha vuelto parte de su vida, “me llama la atención el hockey sobre pasto por la convivencia que hay con los rivales en la cancha, como en cualquier deporte somos rivales sobre el terreno de juego, pero una vez que termina el partido es una camaradería muy tranquila de convivencia con los demás equipos y aunque ha habido desencantos con directivos y entrenadores nacionales, a final de cuentas sumando todo, es más positivo lo que tenemos” (sic).

Celebra 35 años de historia dentro del Hockey Sobre Pasto

Dentro del hockey sobre pasto una de sus mayores satisfacciones ha sido dar medallas al estado de Guanajuato dentro de los procesos de Juegos CONADE, antes conocida como Olimpiadas Nacionales, además de encontrarse satisfecho porque sus tres hijos han llegado a Selección Nacional.

Como entrenador comenzó a ganar medallas para el estado de Guanajuato a partir de la tercera edición de las Olimpiadas Nacionales en 1998, “la olimpiada nacional fueron iniciadas por Carlos Salinas de Gortari en 1996 y a partir de 1998 comencé representar a Guanajuato en calidad de entrenador, hemos tenido muy buenos resultados y traído medallas, han sido 25 años en los que se han obtenido todos los lugares, desde el primero hasta el décimo lugar, pero en la mayoría de los eventos siempre nos hemos traído una medalla”.

A ello agregó, “he tenido la fortuna de dirigir los selectivos guanajuatenses de todas las categorías, Sub 15, Sub 18 y Sub 21, donde más he ganado medallas como entrenador ha sido en la Sub 15 y Sub 18, son alrededor de 16 preseas entre medallas de oro, plata y bronce”.

La medalla más reciente que ganó como entrenador fue el año pasado en Jalisco con la Sub 21 Femenil, “nos trajimos la medalla de plata dentro de una de las categorías más competitivas, esto luego de perder la final en los desafíos, estuvimos cerca de la medalla de oro, dominados todo el partido, pero no se dieron las cosas”.

De cara al nuevo proceso de Juegos Nacionales CONADE 2024 señala, “estamos viendo con la asociación, trabajando en conjunto para designar las categorías porque ya tenemos encima el tiempo y obtener un buen resultado este año”.

Su pasión por el hockey le llevó a fundar Club Inter HC

Como jugador de Hockey Sobre Pasto lo practico mucho sin llegar a ser seleccionado nacional, sin embargo, tuvo la oportunidad de participar en diversos torneos nacionales de invitación realizados en la Ciudad de México, sede en la cual llegó a enfrentar a selecciones y equipos provenientes de Pakistan, España, Cuba y Alemania, “fueron tres veces en las cuales me tocó subir al podio en segundo y tercer lugar, recuerdo que nos tocó perder una final en Aguascalientes cuando estaba dándose allá el Hockey, sin embargo, como entrenador Dios me ha dado mucho”.

Su labor como entrenador de Hockey Sobre Pasto comenzó al ver como había muchos niños de entre 11 a 15 años de edad que los dejaban en la banca dentro de la Liga Municipal, “cuando era jugador veía había muchos niños que por su edad los dejaban en la banca, entonces decidí hablar con ellos y sus papás para formar un equipo, a raíz de ahí empecé a ser entrenador, para ello comencé a tomar cursos y clínicas solicitadas por CONADE y CODE”.

En medio de este contexto en 1995 funda el Club Inter de Hockey Sobre Pasto que a lo largo de 28 años de historia se ha convertido en uno de los clubes más conocidos a nivel nacional y más longevos de la localidad, “nunca pensé que fuera hacer algo así, gracias a Dios el club es conocido a nivel nacional por cualquiera donde se juegue el hockey, siempre hemos tenido invitaciones para participar en eventos”.

A ello agregó, “conforme fueron creciendo mis hijos los fui haciendo parte de esto, fue como que ahora deja y me los llevo al hockey, les compraba su bastón y ahí empezaron hasta llegar a selección nacional, ese es el orgullo que tengo, creo que todo esto ha sido parte del enamoramiento con este deporte” (sic).

Actualmente, el Club Inter se encuentra conformado por 50 integrantes a partir de los seis años de edad, “tenemos padres de familia que solo traían a sus hijos a entrenar, ahora ellos también juegan Hockey, es lo bonito de este deporte, es para toda la familia”.

En cuanto a ser Salamanca un epicentro del Hockey Sobre Pasto en México comentó, “a pesar que hay rivalidad deportiva como Clubes, tenemos una unión en común para que esto florezca, intentamos trabajar para que el hockey de México evolucione y mejore su nivel, nos alegramos cuando nos damos cuenta que hay jugadores de la localidad convocados a Selección Nacional, uno se siente bien porque representan el Hockey de Guanajuato, no podemos estar con envidias, eso es lo que ha dado la pauta para que esto siga creciendo”.

Orgulloso de tener tres hijos seleccionados nacionales

Al hablar sobre sus tres hijos que en su momento han sido seleccionados nacionales comentó, “el mérito ha sido suyo, la clave ha sido el entrenamiento y la disciplina, mucha disciplina deportiva para entrenar, prepararse y alimentarse” (sic).

El menor de la familia Rangel Martínez, Alberto, ha sido quinto lugar dentro de la copa América Sub 21 de Santiago de Chile 2022, medallista de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, séptimo lugar en Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, actualmente juega en Canadá para el equipo Weast Koast Kings HC.

Por su parte Daniel Rangel, primer lugar en Pan American 2021, segundo lugar en Liga Mundial 2018 Round 1, Séptimo lugar en Copa Panamericana 2017, tercer lugar en Liga Mundial 2016 Round 1, Octavo lugar en Juegos Olímpicos de la Juventud 2014 de Nankin, China con Selección Nacional Sub 15, además de participar en Dual Met contra Cuba y Brasil, así como en Aquace Río Test Event con sede Río de Janeiro, evento previo a Juegos Olímpicos de Brasil 2016.

Mientras que Andrés Rangel, ha sido tercer lugar en Liga Mundial 2016 Round 1, además de representar a México en Panamericano de Hockey Sobre Sala en Venezuela, Panamericano Sub 21 en Guadalajara, Copa Cuatro Naciones en Santiago de Chile y Liga Mundial Round 2 en Singapur, además de participar en diversos torneos con sede Estados, Unidos.

Al respecto José Arturo Rangel comentó, “cada vez que cada uno de ellos ha sido convocado a selección Nacional nos han llenado de alegría y orgullo, muy contentos de recibir estas noticias, esto me compromete a seguir trabajando para que cualquier niño o niña del Club Inter pueda llegar a ser parte del representativo mexicano, eso es lo que ahora quiero, que también ellos lleguen a Selección Nacional”.

Así también destacó, “todos los varones que han sido seleccionados nacionales nacidos en el estado de Guanajuato han salid del Club Inter, entre ellos tenemos a Bruno Peraza, Omar David Chavira y Eduardo Pérez Careta e incluso por ahí también tenemos varias mujeres, entre ellas a Mayra Angelica Pérez García, por mencionar a algunos”.

Para terminar, invitó a todos los jóvenes, niños y padres de familia para que sean parte del club y lo practiquen, las puertas están abiertas.