Golazo con dedicatoria hasta el cielo para su hermano

Gol con dedicatoria hasta el cielo para su hermano Jonathan Alejandro Castro Sierra, marca en jornada 25 del grupo ocho de Tercera División Profesional, el jugador salmantino Jaime “Jimmy” Castro que desde media cancha anota y con ello otorga el triunfo al equipo Estudiantes Querétaro ante Atlético IDEL.

Recuperó el balón y desde media cancha anotó Jimmy Castro.

Un enfrentamiento donde el jugador salmantino de la comunidad de Cerro Gordo marca su segundo gol de la temporada 2020-2021 con el equipo Estudiantes Querétaro mismo que dedica hasta el cielo a su hermano que a inicios del mes de Febrero perdió la vida debido a muerte cerebral, convirtiéndose en donador de órganos al regalar otra oportunidad de vida a cinco personas.

Al respecto “Jimmy” Castro comenta, “me da mucha emoción primero porque he dedicado mis partidos y gol a mi hermano, él siempre estuvo ahí en todo momento, tanto bueno como malo, él en vida me dijo que se sentía orgulloso de mí, y ahora que no está aquí, espero no defraudarlo y seguirle dando alegrías de donde sea que me esté viendo”.

A ello agrega, “siempre lo voy a ver como un ejemplo a seguir, además de ser excelente hermano e hijo, siempre fue una excelente persona en toda la extensión de la palabra, y con eso me quedo, con el ejemplo que me dio porque un día quiero llegar a ser la grandiosa persona que fue él”.

Con respecto a la anotación registrada comenta, “en cuanto recuperé la pelota en medio campo pude ver adelantado al portero, por mi mente solo pasó en tirar y que fuera con precisión, gracias a Dios así fue (zic)”.

El cotejo de la jornada 25 terminó dos goles a uno a favor de Estudiantes Querétaro que a mitad de semana en partido de la jornada 26 a domicilio gana con triunfo de uno a cero al equipo Yurécuaro, partido donde el jugador salmantino participó en la anotación.

En el cierre de la primera vuelta el jugador salmantino marcó su primer gol con Estudiantes Querétaro y lo hizo de manera espectacular al ganar la espalda a los defensas y de aire agarra un pase filtrado por elevación que pica al lado contrario sobre la salida del portero.

A lo largo de su trayectoria deportiva en Tercera División ha marcado ocho goles, seis de los cuales los hizo con el equipo de su ciudad.