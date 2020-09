Federico Viñas tiene accidente automovilístico; no iba a exceso de volocidad, afirma

Parece que las cosas no van muy bien para Federico Viñas, jugador del América, pues además de ser duda para el juego contra Cruz Azul, la tarde de este viernes tuvo un accidente automovilístico.

Según los primeros reportes, el delantero uruguayo de las Águilas chocó su vehículo contra otro al parecer de Uber, donde iba una mujer, cerca de las inmediaciones del club de Coapa.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En Twitter, el usuario @RoaBntt dijo ser hijo de la mujer que iba en el otro automóvil y dio detalles del percance, además de grabar un video.

"Amigos el jugador del @ClubAmerica Federico Viñas acaba de chocar el auto en donde estaba mi mamá y el del seguro esta de prepotente diciendo que mi mamá está invitando una lesión, el venía a mucha velocidad en una calle a un costado de Prepa 5″, escribió.

Amigos el jugador del @ClubAmerica Federico Viñas acaba de chocar el auto en donde estaba mi mamá y el del seguro esta de prepotente diciendo que mi mamá está invitando una lesión, el venía a mucha velocidad en una calle a un costado de Prepa 5. pic.twitter.com/NM9g7nydHp — Roa Bntt (@RoaBntt) September 25, 2020

En un hilo, añadió lo siguiente: "Nos dio el pase para el hospital pero su prepotencia es tan grande y su manera de manejar a alta velocidad imprudente".

El mismo usuario justificó el motivo a de haber subido el video y fotos a redes sociales, ya que asegura que actuaron de una manera muy prepotente.

Viñas se defiende

Horas después del accidente, Federico Viñas dio su postura de los hechos en su cuenta de Instagram.

Manifestó que en todo momento mostró interés en el estado de salud de los afectados y recalcó que no iba a exceso de velocidad, además de apuntar que transitaba por un carril que tenía preferencia, toda vez que el vehículo contra el que se impactó daba una vuelta en U.

“Hola gente. Bueno, como sabrán estuve involucrado en un accidente con un chofer de Uber, que estaba en su horario de trabajo y estaba con una señora de pasajera.

“Quiero aclarar que después de lo sucedido estaba muy enojado porque yo iba por la calle que tiene la preferencia, pero en seguida se me pasó porque al bajarme de mi auto le pregunté a ambos si estaban bien y la mujer me contestó que se había golpeado la cabeza. Intenté llamar a emergencias en todo momento y hasta le pedí al chofer de Uber si podía llamar también.

Ver esta publicación en Instagram +3🦅A seguir por este camino. Lo mejor está por venir 🙌🏼💪🏻 📸 @luchogonzalez_13 @adidasmx Una publicación compartida por Federico Viñas (@federicovinas98) el 14 de Ago de 2020 a las 8:49 PDT

“Cuando llegó la emergencia yo me fui para mi vehículo y me quedé ahí, pero algunos familiares de la pasajera me vinieron a hacer frente y diciendo que yo no me había preocupado y no es así.

“También quiero aclarar que la pasajera estaba muy bien y se fue del lugar con sus familiares. Por suerte no pasó a mayores y sólo fue un susto, un mal momento. Iba a 30 (kms por hora) en un lugar con límite de 50”, publicó el uruguayo.

Cabe mencionar que el entorno cercano al jugador confirmó a ESTO que tanto Federico como los afectados estaban en buenas condiciones físicas y no hubo hecho alguno para lamentar.