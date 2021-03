Salmantina mejor evaluada en concentración Sub –15 de México

Con grato sabor de boca regresa al Centro de Formación de Futbol Oficial (CEFFO) Baja California, la deportista salmantina Natalia “Yaya” Muñoz González, luego de atender su primera convocatoria a concentración con Selección Nacional de México Sub – 15.

La concentración se llevó acabo del 8 al 17 de Marzo en Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) donde al término de la misma fue la mejor evaluada en el aspecto físico, coordinación, pruebas psicológicas motrices, cardiovasculares, fuerza en extremidades, potencia, entre otros aspectos.









Previo al cierre de la concentración, las convocadas realizaron un interescuadras donde la talentosa jugadora salmantina alineó como libera central, ganando su equipo con marcador de cuatro goles a cero.

La primera concentración a Selección Nacional de México Sub – 15 de Natalia “Yaya” Muñoz también ha quedado enmarcada por su aniversario de vida al cumplir 14 años de edad el pasado 10 de Marzo.

En el CAR FMF coincidió con dos jugadores profesionales salmantinos concentrados a nivel de selección nacional con respectivas categorías, Roberto Carlos “Piojito” Alvarado del Club Cruz Azul y seleccionado nacional Sub – 23 y Alice Soto Gallegos del Club Pachuca, seleccionada nacional Sub – 17.

Luego de romper filas, Natalia “Yaya” Muñoz voló de regreso al CEFFO Baja California en donde seguirá preparándose, esperando ser una vez más convocada.









Así también a finales de este mes competirá en torneo internacional al cual ha sido invitada por el equipo Real Madrid Filial, San Diego a realizarse en Dallas.

En relación al momento por el cual atraviesa Natalia “Yaya” Muñoz, su papá Fernando Muñoz comenta, “es complicado estar en una convocatoria de Selección Nacional, pero no imposible, Natalia desde los seis años practica este deporte, conforme ha pasado el tiempo en base a trabajo y dedicación ha ido abriendo puertas; invito a los papás a no adelantar procesos de sus hijos, estimular en ellos desde pequeños sus áreas motrices como el gateo, jugar con el triciclo, patín, etc, así se va despertando la inquietud y lo necesario para que posteriormente puedan sacar adelante su talento”.

A ello agregó, “como deportista amateur, Natalia Muñoz, ha tenido la oportunidad de conocer diversas partes de México, esto le ha marcado para bien, así como el tema del desapego a nosotros e incluso con metas fijas en el tema amateur estudiantil”.

Para terminar comentó, “ha ido agarrando experiencia e incluso ya ha participado en Liga de futbol amateur de Estados Unidos, adquiriendo gran desempeño y fogueo en el país del norte que tiene uno de los mejores niveles de futbol femenil a nivel internacional”.