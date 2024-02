Salamanca tendrá un campeón en edición 42 del Torneo de Los Soles

La gran final de la edición 42 del Torneo de Los Soles será disputada por dos equipos que, entre sus filas, cuentan con un futbolista salmantino; por un lado, el equipo Benito FC tiene al defensor Erick “Coffe” Blanco y, por otro, el equipo Juvenil Irapuato San Martín Democracia Sindical Acondaire cuenta con Jesús “Charro” Lara.

Ambas escuadras, la tarde del lunes consiguieron el boleto a la gran final del Torneo de Los Soles ante respectivos rivales, el equipo Benito FC dejó en la orilla a San Miguelense por la mínima diferencia de un gol a cero y Juvenil Irapuato San Martín Democracia Sindical Acondaire hizo lo propio ante Dolores Buenavista.

Ambos jugadores salmantinos se enfrentarán por el Sol de Oro con respectivos equipos en final del Torneo de Los Soles. Foto: Cortesía / @Benito FC

De esta manera, ambos jugadores salmantinos por primera vez protagonizarán una final dentro del Torneo de Los Soles.

Erick “Coffe” Blanco siempre con mentalidad ganadora

Al respecto el ex jugador de equipos profesionales como Salamanca FC de Tercera División y Reboceros de la Piedad de Liga Premier, Erick “Coffe” Blanco comentó: “El partido de vuelta de la semifinal fue muy cerrada, sin embargo, se nos dio el juego y como siempre, nunca echamos abajo alguna garra, ni nada, una vez más todo fue para arriba”.

Erick Blanco consigue el boleto a su primera final del Torneo de Los Soles con Benito FC. Foto: Cortesía / Erick Blanco

A ello agregó: “El equipo anda muy bien, está motivado para jugar la final, todos han puesto su granito en el juego, la verdad contentos porque se nos dio el gol y con ello avanzar a la final”.

Enfatizó: “La clave para llegar a la final ha sido tener una mentalidad ganadora y nada de que vamos a empatar o perder, siempre saltamos a la cancha con la determinación de ganar”.

Jesús Lara avanza a su primera final del Torneo de Los Soles con Juvenil Irapuato San Martín Democracia Sindical Acondaire. Foto: Cortesía / Jesús Lara

Para terminar señaló: “La final contra San Martín va estar muy apretada, es un buen equipo con muy buenos jugadores, pero nosotros, no nos vamos a echar para abajo, estoy seguro que va a ser un gran encuentro, de mucha garra”.

Jesús “Charro” Lara busca cerrar torneo con broche de oro

Por su parte el ex jugador del Club Cruz Azul y ex campeón en la extinta Liga de Ascenso con Alebrijes de Oaxaca, Jesús “Charro” Lara comentó: “El equipo está muy contento y satisfecho con el trabajo que se hizo, me parece que la unión del equipo ha sido muy importante para llegar hasta la última instancia”.

A ello agregó: “San Martín es un equipo acostumbrado a ganar, y no es casualidad que en dos torneos disputados dentro este torneo, se haya metido a igual número de finales”.

Para terminar destacó: “Queremos cerrar con broche de oro el torneo y quedarnos con el campeonato”.

Una final donde Organización Editorial Mexicana (OEM) a través del Sol de León entregará al ganador el Sol de Oro y la COPA ESTO.