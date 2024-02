Rubén Blanco no quita de su mente ganar el Torneo de Los Soles

León, Guanajuato.-Elemento de mucho desgaste en el mediocampo y la defensa, Rubén Ulises Blanco se deja llevar por la ilusión de ganar el XLII Torneo de Los Soles con la escuadra de Benito Juárez. Para este futbolista la principal ventaja está en cerrar la serie en casa donde se prevé un importante apoyo de aficionados leoneses y silaoenses.

Referente del combinado ‘juarista’ por el empuje y sacrificio que ha denotado a lo largo del certamen, Rubén Blanco no saca de su mente la posibilidad de ganar el que llama el torneo de su vida.

“Desde siempre he pensado en ganar este torneo, desde que me hablaron de Benito y al inicio del torneo he soñado en ser campeón de Los Soles; un torneo de mucha historia, de mucha tradición y prestigio como pocos. Este es el torneo de mi vida, quiero ganarlo y voy a darlo todo en la cancha para que este equipo sea campeón”, resaltó el futbolista.

Con miras al duelo de vuelta a disputarse el próximo 26 de febrero en el campo Municipal de Silao, casa de esta plantilla de origen leonés. Rubén Blanco reconoce que la principal fortaleza será el cobijo de su gente.

“Cerrar cualquier eliminatoria o torneo en casa te da muchísima fortaleza, más tratándose de la final en la que se define todo. Sin duda será un partido muy atractivo para la gente, esa será nuestra principal arma, tener el apoyo de la gente que nos ha seguido a lo largo de este torneo. Así que les pedimos que ahora más que nunca nos acompañen, que nos echen porras, que hagan su partido desde la tribuna, que se hagan pesar”, resaltó el dorsal número ‘69’

Con relación a Juvenil Irapuato San Martín advierte: “No será fácil, línea por línea tienen hombres muy importantes, gente que sabe jugar en este tipo de instancias. Han hecho un gran torneo y no por nada vuelven a estar en una final de Los Soles, ellos al igual que nosotros quieren ser campeones. Nos empezaron ganando y para la vuelta segura van a presionar mucho”

En ese mismo son, Rubén Blanco adelanta una final reñida dado que ambos equipos llegan en condiciones similares y cuentan con sus propias figuras.

“Tanto ellos como nosotros tenemos lo nuestro, jugadores de mucho peso y colmillo que nos jalan a todos los demás. La final de este lunes está para definirse por un gol, será un partido más cerrado, de mucho roce y en eso hay que estar atentos, cualquier sanción o una expulsión nos puede perjudicar, debemos estar muy concentrados en nuestro juego”, concluyó el mediocampista ‘juarista’.