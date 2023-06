Raúl Vidal renueva contrato por un año en Costa Rica, jugará en Primera División

Salamanca, Gto. (OEM-Informex).- Después de conseguir tres títulos en la Segunda División o Liga de Ascenso de Costa Rica, el futbolista mexicano nacido en Salamanca, Guanajuato, a partir del Torneo Apertura 2023 volverá jugar en Primera División; en exclusiva para el periódico El Sol de Salamanca manifestó haber renovado contrato por un año (dos torneos), ahora va con todo al máximo circuito el país para mostrar lo que en su momento no pudo hacer.

Al respecto Raúl Vidal en reciente visita a su tierra natal, comentó: “Me quedo con el equipo con el cual ascendí; ahora a prepararnos para lo que viene que va a ser un muy buen reto para todo el equipo de estar en primera división, de mostrarnos para que pasen mejores cosas”.

En exclusiva con Raúl Vidal, el jugador salmantino habló sobre el ascenso conseguido recientemente en Costa Rica.

Juega futbol profesional en Costa Rica con sed de revancha

Con respecto al ascenso obtenido con Municipal de Liberia no dudó en señalar que “representa mucho, ya que una vez que volví a Costa Rica lo que quería era tener una revancha personal, se da la llegada, se da la revancha y ahora en Primera División es mostrar lo que en su momento no pude, este ascenso ha sido muy bonito, me siento muy participe de que el equipo esté ahí, muy feliz por todo lo que se logró”.

Al hablar sobre todo este proceso que ha vivido desde hace dos años y medio en Costa Rica, explica: “Ha sido complicado todo el trayecto allá, nadie me dijo que iba a ser fácil y nunca va a ser fácil esto, siempre va a tener sus complicaciones, cada torneo te va a dejar una enseñanza, así como cuando estuve en Puntarenas me dejó una enseñanza, creo que la puse a prueba en este torneo, me demostré a mí mismo y las personas que creyeron y las que no creyeron también son parte de esto, sin algo negativo creo que uno no se esfuerza de más, todo eso me alimento para hacer todo lo que hice en este torneo”.

El futbolista salmantino con la determinación de mostrarse en Primera División de Costa Rica.

A ello, agrega: “Costa Rica ha sido un país que me ha tratado bastante bien, me ha ido bastante bien, ya son dos años y medio, ya me acostumbré e hice nombre allá, ya puedo decir que la gente me conoce; la verdad ha sido una experiencia muy bonita estar allá disfrutándola porque puede pasar muy rápido y sino la disfruto también va a ser difícil, también la estoy disfrutando esperemos sean unos años más allá”.

A pesar de tener claro su futuro inmediato, el futbolista salmantino ex campeón de copa MX con Cruz Azul mantiene viva la ilusión de poder regresar a México, más que nada a Primera División. “La verdad que esa ilusión no se me ha ido de la cabeza, me encantaría poder volver al futbol mexicano y tener esa oportunidad de mostrar acá de lo que soy capaz, ya el tiempo la vida y Dios decidirá los caminos que nos tenga preparados, por lo pronto a darle con todo allá”.

Enfatizó: “Renové un año de contrato, ahora totalmente concentrado con el equipo, vamos a buscar competirle a los grandes equipos y porque no, jugar una Concachampions”.

Además, subrayó: “Estando en primera división de allá se abren muchas puertas, si así en segunda división se me abrieron algunas puertas en primera división, me imagino que haciendo las cosas bien puedan abrirse más puerta tanto en México, Estados Unidos e incluso en Europa, hay que aprovechar porque es una buena oportunidad”.

El futbolista salmantino en mutuo acuerdo con la directiva del equipo Municipal de Liberia regresa el 19 de julio a Costa Rica para incorporarse a la pretemporada por lo pronto se encuentra en su ciudad natal disfrutando unos días en familia.

Orgulloso de ser un salmantino histórico del Clausura 2023

El Torneo Clausura 2023 ha sido muy especial para el futbol salmantino con jugadores de la localidad marcando diferencia en sus respectivas finales y ligas de futbol profesional donde compiten como ha sido el caso de Abraham “Chabelo” Vázquez, Roberto “Piojo” Alvarado y Alice Soto. “Me da mucho orgullo por todos ellos, tenemos que darnos cuenta que en Salamanca hay talento, hace falta la proyección y que muchos de los jugadores que quieren llegar a jugar futbol profesional no se desvíen fácilmente por otras actividades, creo lo que falta en eso para que más salmantinos puedan estar triunfando en las mejores ligas ya sea en la de México, que sueñen ir a Europa, porque no esta muy lejos si uno se prepara, uno tiene que estar más enfocado en lo que se quiere y como te decía las distracciones aquí son muy fáciles, hay cosas que pueden llegar muy fácil aquí y la gente ya no quiere hacer más, entonces aprovechar los buenos entrenadores y buenas personas que te aconsejen, es difícil el camino pero vale la pena”.

El oriundo de Salamanca renovó contrato por un año con el equipo Municipal de Liberia.

Tener equipo profesional en Salamanca una buena noticia

En relación a la opinión que le merece el hecho que Salamanca por segundo torneo consecutivo tendrá equipo profesional en Liga Premier Serie “A” del futbol mexicano, subrayó: “Me voy enterando en plática con unos amigos que me comentaron, la verdad es una buena noticia para Salamanca, el equipo puede ser una ventana y servir de proyección para los jugadores de aquí, si la verdad se quiere llegar a ser futbolista profesional, te puedo decir que la oportunidad la tienen más cerca, en casa, antes uno tenía que viajar a diferentes lados del país, ahora está en casa, hay que disfrutar y aprovechar más que nada, puede ser un trampolín, uno no sabe las cosas de la vida, que te vean aquí y de repente aparezcas en Europa, ojalá lo disfruten; aprovechen y apoyen de buena manera para que esta categoría pudiera subir algún día de nivel, podría ser aun ascenso, Salamanca tiene equipo y afición para que haya un ascenso, se ha visto en el Torneo de Los Soles como la gente apoya mucho y gusta del futbol, ahora siendo profesional me imagino que la gente pueda estar muy metida”.

Para terminar, agradeció el seguimiento que se le ha dado así como el apoyo brindado por el equipo multidisciplinario deportivo Novaria para que durante estos días de descanso pueda recuperar lo que se hizo en el año.

Marcó el gol de su vida en final del Clausura 2023

Raúl Vida recientemente con el Club Municipal de Liberia de la Liga de Ascenso de Costa Rica, marcó el gol de su vida al registrar la anotación con la cual su equipo conquista el bicampeonato y con ello el boleto directo a Primera División.

Dentro del futbol profesional de Costa Rica, Raúl Vidal se ha llenado de honores al grado de conseguir tres campeonatos de liga consecutivos y dos ascensos directos, este último con el equipo que le llevó inicialmente al extranjero.

El primer ascenso directo a Primera División y campeonato obtenido en Costa Rica por Raúl Vidal lo registró con Puntarenas FC, posteriormente un par de títulos con Municipal de Liberia, escuadra con la cual buscará mostrar su talento en la máxima categoría de aquél país.