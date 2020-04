José “El Pepón” Martínez, un apasionado del futbol

“Nunca he dejado de jugar, siempre he tenido equipo…; como profesional Chava Reyes me ponía de central, posición que nunca jugué ni antes ni después…; estuve en todas las selecciones de la escuela desde niño…; a la edad de 21 años decidí retirarme del fútbol profesional y terminar la carrera en Arquitectura, aunque mi vida ha sido el fútbol”, externó José “El Pepón” Martínez, quien además llegó a tener un equipo de Tercera División.





Desde primaria siempre fue seleccionado





José “El Pepón” Martínez desde los tres años de edad comenzó a jugar el fútbol, siempre fue seleccionado desde la primaria, “en segundo año de primaria fui seleccionado en el Instituto Salamanca, en la selección de 10 años, en cuarto era el capitán de la selección de la Escuela RIAMA, aunque era dos años más chico que todos; en primero de secundaria fui el capitán de la selección de la Secundaria ETI 92, ahora 7, aunque era el más chico, los demás de 12, 13 y 15 años, fuimos a Guanajuato capital a los estatales y quedamos campeones; a los 13 años un amigo me invita a jugar en la categoría intermedia y jugué todos los partidos, a los 15 años de edad un compañero de la escuela me lleva a la especial “A” con Cerro Gordo, recuerdo que metí 18 goles, y calificamos en octavo lugar a la liguilla, nos eliminó el Tampico que quedó en primero, a esa edad también me llevan a la tercera, pero en la final del torneo de los barrios me fracturan la nariz y no pude jugar esa temporada, íbamos Paul Moreno y yo, éramos los más jóvenes elegidos para la tercera”.





Mapaches de Salamanca de Segunda División “A” (1983), ahora Liga de Ascenso.





A la edad de los 18 años se fue a estudiar a Querétaro, al Tec Regional, “ahí me escogen para los prenacionales inter tecnológicos, siendo el primer jugador más chico y que sin entrenar mínimo medio año, tan solo un mes jugando que me vieron en el torneo interno, me escogen para la selección que participó en los inter tecnológicos de Morelia, ahí me entregan un reconocimiento como el mejor jugador, al regresar hubo paro porque los maestros exigían aumento, entonces tuve que regresar a Salamanca”.





Jugó con Mapaches de Salamanca y Gallos





A su regreso, y alentado por su desempeño deportivo recuerda, “en la funeraria de Rodolfo Prieto le enseñé a él mi reconocimiento, entonces él me da una carta para Chava Reyes, entrenador en ese entonces de los Mapache del Salamanca de Segunda “A”, ahora Liga de Ascenso, para que me viera, entrené miércoles y jueves, el viernes en juego de interescuadras ganamos los suplentes 2 – con dos goles míos jugando como central, entones me registran y para el domingo debuto, entré faltando 15 minutos, íbamos perdiendo 1 – 2 contra Valladolid, minutos después viniendo de atrás saco un centro que Kamamoto remata para el gol del empate, de ahí para adelante fui titular, temporada 1982 – 1983 y 1983 - 1984”.





Chava Reyes dirigió a los Mapaches de Salamanca.





En su primer juego como titular, contra Jalisco en el estadio Jalisco, al término del partido recibe invitación para jugar en primera división, “al finalizar el partido, Chava me dice que suba, que los directivos de la UDG, querían hablar conmigo y me invitan a jugar en primera división, sin embargo, me quedó porque Chava Reyes me había prometido llevarme a las Chivas; al final de la temporada y en liguilla contra el Pachuca, El Rana González y yo recibimos invitación para jugar con el Tampico, pero no quise ir por los estudios –estudiaba y jugaba-“.

En la recta final de la siguiente temporada fracturan en un interescuadras al “camello” y lo dan de baja, ante esta experiencia recuerda, “Amado Mercado me dijo, así es el fútbol, a mí me dieron de baja en Zamora por una lesión - y me aconsejó- si puedes estudiar, mejor estudia, él tuvo que ver mucho en mi vida y verla de otra manera”.





Estadio “El Molinito”, fue la casa de los Mapaches de Salamanca.





Así fue, que a la edad de los 21 años, José “El Pepón” Martínez, decide retirarse del fútbol profesional, aunque estudiando en Querétaro, “El Negro” Cortez lo lleva a Gallos para la temporada 1985 – 1986, donde jugó, aunque meses después por cruce de materias prefirió terminar su carrera como Arquitecto.

A lo largo de las dos temporadas que jugó con el equipo Mapaches Salamanca tuvo como compañeros de equipos a jugadores como Carlos López, Amado Mercado, Elías Pérez, Ismael Lugo, Angel González, Kamamoto Jiménez, Muelitas, Leso, Menéndez, choco González, entre muchos otros.





Como profesional José “El Pepón” Martínez jugó en la posición de defensa central.





Encabeza diversos proyectos deportivos





“Nunca he dejado de jugar, siempre he tenido equipo, después de retirarme en definitiva del profesional, seguí jugando a nivel amateur, 28 años en la especial “A”, luego en veteranos, con 17 años campeón a nivel amateur, casi seguidos”, añadió “El Pepón” Martínez.

Además tuvo un equipo de tercera división a lo largo de tres años (2004 a 2007), sin embargo, destacó lo difícil que es mantener y cubrir los gastos.

Actualmente, José “El Pepón” Martínez forma parte de diversos equipos de la Liga Mayor de Fútbol del Centro, además de encabezar el proyecto Jugadores Ex Profesionales de Salamanca, escuadra que participa dentro de la Liga Nacional de Jugadores Ex Profesionales del Fútbol Mexicano.





El jugador salmantino con la Selección del Tec. de Querétaro.





El equipo salmantino marcha como líder en Liga Nacional de Jugadores Ex Profesionales con 16 puntos y entre sus filas tiene a jugadores ex profesionales como Ismael Lugo, Cipriano Alfaro, Gustavo Murillo, Antonio Gil, “Pepón” Martínez, “Hijín” González, “Pili” Mosqueda, Paul Moreno, por mencionar algunos.