Carlos Hermosillo señaló al máximo culpable de la goleada en Cruz Azul: Jaime Ordiales

El Grandote de Cerro Azul, nacido profesionalmente en América, pero leyenda de La Máquina, fue claro respecto a la situación que viven en La Noria, pues culpó a Jaime Ordiales de la goleada al Cruz Azul el pasdo sábado 20 de agosto.

Antes de comprender lo que se vivió en el 7-0 en el Clásico Joven, el exgoleador cementero consideró como máximo culpable a Jaime Ordiales, exdirector deportivo celeste, por la forma en que planeó al equipo.

“Yo cuando cayó el tercero dije que iban a caer más de seis, esto iba a suceder tarde o temprano, por todo lo que se ha vivido, la mala planeación, nuestro futbol es tan bello y tan hermoso que premian a un directivo, a un director deportivo que no ha hecho nada, la peor época del América, con Bauer, estaba Ordiales, en Chivas, en Querétaro, lo mismo, regresó Ordiales porque no podía entrar al vestidor con Reynoso, estamos en penúltimo lugar con pésimas contrataciones, con un 7-0, que alguien me explique”, exigió Hermosillo.

Carlos no visualiza cambios, ni inmediatos ni a futuro, todo se quedará igual, pues considera que se necesita planeación y presentar un proyecto deportivo bien pensado y uans elección de jugadores más especializada.

“Lo que debe pasar e presentar un proyecto, trabajar con fuerzas básicas, buscar un perfil de jugador, un sistema definido para poder hablar de un proyecto planeado, no existe ni una área de inteligencia deportiva que es la que se puede encargar de revisar los jugadores en el mercado para ver los valores que pueden tener en la institución, eso no hay y nunca lo habrá hasta que lleven gente que sepa de futbol”.

La goleada solamente exhibió a la actual plantilla cementera: “Es escandaloso, vergonzoso, esta derrota viene a desvestir, encuerar, no es la palabra exacta, pero denota a una directiva que no sabe de futbol, tenían que haber pagado otros, los jugadores también, pero cuando tu armas un equipo, lo tienes que armar con jugadores que cumplen con los perfiles de una institución de la talla de Cruz Azul”.

Fue claro, el resultado es el peor en toda la historia de La Máquina. “Fue gravísimo, lo peor que le ha pasado, puedes perder un Clásico, pero no de esa manera. Es importante que reconozcamos, yo no digo que no, pero América jugó muy bien al futbol”.

Entendió las protestas de los seguidores, aunque no le gustó las formas. “Primero que nada, no me gustó que fuera agresivos, yo no estoy de acuerdo, lo que quiero es calma, que se exija, pero con respeto, con indolencia, sin amenazas. No comparto este tema, dejemos de juzgar porque se la agarran con Baca y Cata, es una institución, un equipo. Hay que analizar los jugadores que contrataron, después a lo demás”.

No quiso ver a futuro en búsqueda de un entrenador correcto para la institución. “La situación es que llegue gente que sepa, que lleguen profesionales, que los directivos, estos nuevos, dejen de opinar, no tienen ni idea de lo que es el futbol. Es muy fácil correr a un técnico, pero no va a pasar nada en Cruz Azul, no es un técnico, es la construcción de un equipo, ya no estamos para improvisar, estamos para profesionalizar”, sentenció.

Publicado originalmente en ESTO