Daniel López quiere ser verdugo de Irapuato en final de Los Soles

León, Guanajuato.-Autor del gol con el que Benito Juárez empató en La Presita, Daniel López Reyes se envalentona y advierte que para la final de vuelta del XLII Torneo de Los Soles busca repetir dosis ante Juvenil Irapuato San Martín Democracia Sindical Acondaire y lograr tumbar dos pájaros de un tiro; anotarle al rival y ser campeón.

Dani López tomó el papel de héroe en la final de ida celebrada en tierras irapuatenses ya que en el ocaso del encuentro anotó el gol que definió el duelo con empate 1-1.

“Es una bendición de Dios, soy el único jugador de Irapuato que está con Benito (Juárez) y me toca estar en contra del equipo de mi ciudad y anotarles, pero así es el futbol, hay que responder a la gente que confío en mí, que me invitó a luchar en este torneo. Hacer el gol del empate es una cosa increíble, nos da mucha fuerza para cerrar en casa”, resaltó López Reyes.

Sobre la final de vuelta a celebrarse con Benito Juárez como anfitrión: “Sin duda que tenemos algo a favor de nosotros, no quiero decir que ventaja, pero hay algo; cerramos en casa, con el apoyo de la gente y con más ánimos porque nosotros empatamos, ellos (Irapuato San Martín) se descuidaron y les anotamos, eso a cualquiera le genera molestia y te distrae. Para la vuelta vamos con todo”.

En su papel de revulsivo, el dorsal número ‘4’ tiene dos metas por lograr para el segundo y definitivo encuentro de la gran final de Los Soles, busca volver a marcar gol y coronarse.

“Este gol me da mucha satisfacción y hambre por conseguir más, para la vuelta sin duda que los minutos que me toque jugar los voy a disputar con todo, voy a dar la vida por este equipo; quiero volver a anotar gol y ayudar a Benito a ser campeón”, añadió el atacante.

Pese a ser uno de los jóvenes que aporta dinamismo a la plantilla ‘juarista’, el atacante de origen ‘fresero’ no tiene nada de novato ya que participa en Los Soles desde su niñez.

“Participar en Los Soles es un sueño, te enfrenta con equipos de gran nivel. Yo he participado desde que tengo 14 años, he estado en varios equipos de Irapuato y Salamanca. Mi primera final fue con Tortuguitas de Salamanca que fue campeón, en ese torneo no tuve muchos minutos porque todavía era menor, pero ganar fue algo increíble. Ahora busco mi segundo campeonato y espero lograrlo”, concluyó Dani quien ya ganó Los Soles en 2012.