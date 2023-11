Alice Soto lista para enfrentar a Francia y Bélgica con Selección Nacional Sub 20

Previo a viajar al viejo continente para lo que será la última gira del año de preparación para la Selección Nacional de México Sub 20, la futbolista salmantina, Alice Soto Gallegos, recibió la visita de su familia quien le deseó el mayor de los éxitos en los duelos que sostendrán en Cádiz, España ante Francia y Bélgica.

La subcampeona del Torneo Clausura 2023 y ganadora del Balón de oro como mejor jugadora más joven de dicho certamen, espera cerrar este año con buenos números a nivel de Selección Nacional.

Alice Soto tuvo oportunidad de convivir con su familia previo a viajar con destino al viejo continente donde sostendrá partidos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2024. Foto: Cortesía | Familia Soto Gallegos

Y es que el día viernes primeros de diciembre en partido de preparación para la Copa del Mundo FIFA Colombia 2024, la Selección Nacional de México enfrentará a Francia y el lunes cuatro se medirá con Bélgica.

Al frente de la Selección Nacional Sub 20 Femenil se encuentra la estratega Ana Galindo que conoce a la perfección el talento y potencial deportivo de la jugadora salmantina.

Y es que hace cuatro años, la jugadora salmantina bajo la batuta de la estratega nacional Ana Galindo conseguía su primer título internacional con Selección Nacional Sub 15 Femenil al ganar la Copa Dalla Girls 2019, además de ser campeona goleadora.

A partir de ahí, Alice Soto, con trece años de edad en aquél entonces, se ganó la confianza de la estratega, misma que ha ido refrendando a lo largo de estos años con dos mundiales disputados, uno con el representativo Sub 20 Femenil en Costa Rica y otro con Selección Nacional Sub 17 Femenil en la India, así como diversos logros alcanzados a nivel de Concacaf como ha sido ser elegida mejor jugadora Sub 17 de la Womens Revelations Cup México 2022, además de mejor jugadora y campeona del premundial Sub 20.

Además, a nivel de Club, ha disputado cinco liguillas y dos finales con Pachuca (Clausura 2022 y Clausura 2023).

Previo a esta gira, la jovencita salmantina de 17 años de edad en su quinta liguilla con las tuzas quedó eliminada en cuartos de final, registrando actividad de igual manera con el equipo Sub 19 que este fin de semana jugará la semifinal.